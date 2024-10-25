Губернатор Текслер собрал спецсовещание спустя час после похорон таксистки в Коркино

Алексей Текслер дал поручения оперштабу после похорон убитой таксистки в Коркино

26 октября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Текслер провел в Коркино совещание оперативного штаба (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Глава региона взял на личный контроль оказание помощи семье погибшей и обсудил меры по урегулированию напряженной ситуации в муниципалитете. «В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона отметил важность ситуации для всех уровней власти и заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем. Резюмируя, Алексей Текслер выразил серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти, указав на сохранение порядка на улицах. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Утром прошли похороны женщины. На церемонии прощания собрался почти весь город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Глава региона взял на личный контроль оказание помощи семье погибшей и обсудил меры по урегулированию напряженной ситуации в муниципалитете. «В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона отметил важность ситуации для всех уровней власти и заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем. Резюмируя, Алексей Текслер выразил серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти, указав на сохранение порядка на улицах. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Утром прошли похороны женщины. На церемонии прощания собрался почти весь город.