25 октября 2024

Губернатор Текслер собрал спецсовещание спустя час после похорон таксистки в Коркино

Алексей Текслер дал поручения оперштабу после похорон убитой таксистки в Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в ДОС в Чебаркуле. Чебаркуль, текслер алексей
Текслер провел в Коркино совещание оперативного штаба (архивное фото) Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Глава региона взял на личный контроль оказание помощи семье погибшей и обсудил меры по урегулированию напряженной ситуации в муниципалитете.

«В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил важность ситуации для всех уровней власти и заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем. Резюмируя, Алексей Текслер выразил серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти, указав на сохранение порядка на улицах.

Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Утром прошли похороны женщины. На церемонии прощания собрался почти весь город.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер спустя час после похорон жестоко убитой таксистки Елены Манжосовой провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Глава региона взял на личный контроль оказание помощи семье погибшей и обсудил меры по урегулированию напряженной ситуации в муниципалитете. «В рамках решения проблемы поручаю детально разобрать ситуацию, разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов, а также задействовать социальный блок и министерство образования для социализации цыганского населения. В Коркино будет работать специальная комиссия для детального анализа произошедших событий», — подчеркнул Алексей Текслер. Глава региона отметил важность ситуации для всех уровней власти и заявил о недопустимости повторения подобных инцидентов в будущем. Резюмируя, Алексей Текслер выразил серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти, указав на сохранение порядка на улицах. Как сообщало URA.RU ранее, губернатор Челябинской области 26 октября прибыл на похороны убитой в Коркино таксистки. Он выразил поддержку ее семье. Утром прошли похороны женщины. На церемонии прощания собрался почти весь город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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