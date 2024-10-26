Shot: двух беглых заключенных из липецкой колонии задержали в Тамбовской области. Видео

26 октября 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Двух заключенных, совершивших побег из колонии в Липецкой области, задержали в соседней Тамбовской. Сюда они добрались на попутках, передает telegram-канал Shot. «Их задержали сотрудники ДПС в Тамбовской области», — передает Shot. Полиция выясняет, каким образом удалось злоумышленникам добраться до соседнего региона на попутках. Возможно, они угрожали водителям. Еще четверо беглецов сейчас разыскиваются. Telegram-канал Mash публикует видео задержания заключенных. Ранее о задержании беглецов сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.