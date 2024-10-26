Shot: двух беглых заключенных из липецкой колонии задержали в Тамбовской области. Видео

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Двое из шести бежавших заключенных задержаны Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Двух заключенных, совершивших побег из колонии в Липецкой области, задержали в соседней Тамбовской. Сюда они добрались на попутках, передает telegram-канал Shot.

«Их задержали сотрудники ДПС в Тамбовской области», — передает Shot. Полиция выясняет, каким образом удалось злоумышленникам добраться до соседнего региона на попутках. Возможно, они угрожали водителям.

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Из колонии, где сидит киллер Леша Солдат, сбежали заключенные: главное на данный момент

Еще четверо беглецов сейчас разыскиваются. Telegram-канал Mash публикует видео задержания заключенных. Ранее о задержании беглецов сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Двух заключенных, совершивших побег из колонии в Липецкой области, задержали в соседней Тамбовской. Сюда они добрались на попутках, передает telegram-канал Shot. «Их задержали сотрудники ДПС в Тамбовской области», — передает Shot. Полиция выясняет, каким образом удалось злоумышленникам добраться до соседнего региона на попутках. Возможно, они угрожали водителям. Еще четверо беглецов сейчас разыскиваются. Telegram-канал Mash публикует видео задержания заключенных. Ранее о задержании беглецов сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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