Двое из шести бежавших заключенных задержаны
новость из сюжетаИз колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные
Двух заключенных, совершивших побег из колонии в Липецкой области, задержали в соседней Тамбовской. Сюда они добрались на попутках, передает telegram-канал Shot.
«Их задержали сотрудники ДПС в Тамбовской области», — передает Shot. Полиция выясняет, каким образом удалось злоумышленникам добраться до соседнего региона на попутках. Возможно, они угрожали водителям.
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Еще четверо беглецов сейчас разыскиваются. Telegram-канал Mash публикует видео задержания заключенных. Ранее о задержании беглецов сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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