В МИД Ирана заявили, что страна использует все возможности для защиты своей безопасности

Иран имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. МИД страны заявил, что должен остановить враждебные действия со стороны Израиля на Ливан и Сектор Газа, и призвал к этому мировое сообщество.
«Иран... подчеркивает необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества... Нужно остановить геноцид, войну и агрессию против Газы и Ливана», — сообщили на официальном сайте МИД Ирана. Там отметили, что Иран имеет право на законную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Министерство страны осудило агрессивные действия Израиля и рассмотрело их как нарушение международного права и Устава ООН.
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