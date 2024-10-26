В МИД Ирана заявили, что страна использует все возможности для защиты своей безопасности

МИД: Иран ответит на атаки Израиля в соответствии с Уставом ООН
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МИД Ирана призвал мировое сообщество остановить агрессию Израиля против Газы и Ливана
МИД Ирана призвал мировое сообщество остановить агрессию Израиля против Газы и Ливана Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Иран имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. МИД страны заявил, что должен остановить враждебные действия со стороны Израиля на Ливан и Сектор Газа, и призвал к этому мировое сообщество.

«Иран... подчеркивает необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества... Нужно остановить геноцид, войну и агрессию против Газы и Ливана», — сообщили на официальном сайте МИД Ирана. Там отметили, что Иран имеет право на законную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Министерство страны осудило агрессивные действия Израиля и рассмотрело их как нарушение международного права и Устава ООН.

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Иран имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. МИД страны заявил, что должен остановить враждебные действия со стороны Израиля на Ливан и Сектор Газа, и призвал к этому мировое сообщество. «Иран... подчеркивает необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества... Нужно остановить геноцид, войну и агрессию против Газы и Ливана», — сообщили на официальном сайте МИД Ирана. Там отметили, что Иран имеет право на законную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Министерство страны осудило агрессивные действия Израиля и рассмотрело их как нарушение международного права и Устава ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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