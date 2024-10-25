В Горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра 26 октября начинает засыпать снегом. Зимние осадки идут в районе города Бакала и Кропачево. Соответствующими видео делятся очевидцы в социальных сетях.
«Бакал Саткинского района. Зима пришла нежданно-негаданно», — поделился видео с заснеженными обочинами один из водителей большегрузов в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».
Также очевидцы делятся кадрами с обстановкой на федеральной трассе М-5 в районе Кропачево Ашинского района. Там наблюдается мокрый снег и дождь.
Как сообщало URA.RU ранее, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. В большинстве районов региона в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля.
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