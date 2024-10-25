25 октября 2024

Трассы в Челябинской области начинает засыпать снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
В Горнозаводском районе региона на дорогах выпал снег (архивное фото) Фото:

В Горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра 26 октября начинает засыпать снегом. Зимние осадки идут в районе города Бакала и Кропачево. Соответствующими видео делятся очевидцы в социальных сетях.

«Бакал Саткинского района. Зима пришла нежданно-негаданно», — поделился видео с заснеженными обочинами один из водителей большегрузов в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «Вконтакте».

Также очевидцы делятся кадрами с обстановкой на федеральной трассе М-5 в районе Кропачево Ашинского района. Там наблюдается мокрый снег и дождь.

Как сообщало URA.RU ранее, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. В большинстве районов региона в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля.

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В Горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра 26 октября начинает засыпать снегом. Зимние осадки идут в районе города Бакала и Кропачево. Соответствующими видео делятся очевидцы в социальных сетях. «Бакал Саткинского района. Зима пришла нежданно-негаданно», — поделился видео с заснеженными обочинами один из водителей большегрузов в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «Вконтакте». Также очевидцы делятся кадрами с обстановкой на федеральной трассе М-5 в районе Кропачево Ашинского района. Там наблюдается мокрый снег и дождь. Как сообщало URA.RU ранее, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. В большинстве районов региона в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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