Трассы в Челябинской области начинает засыпать снегом. Видео

26 октября 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Горнозаводском районе региона на дорогах выпал снег (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра 26 октября начинает засыпать снегом. Зимние осадки идут в районе города Бакала и Кропачево. Соответствующими видео делятся очевидцы в социальных сетях. «Бакал Саткинского района. Зима пришла нежданно-негаданно», — поделился видео с заснеженными обочинами один из водителей большегрузов в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «Вконтакте». Также очевидцы делятся кадрами с обстановкой на федеральной трассе М-5 в районе Кропачево Ашинского района. Там наблюдается мокрый снег и дождь. Как сообщало URA.RU ранее, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. В большинстве районов региона в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра 26 октября начинает засыпать снегом. Зимние осадки идут в районе города Бакала и Кропачево. Соответствующими видео делятся очевидцы в социальных сетях. «Бакал Саткинского района. Зима пришла нежданно-негаданно», — поделился видео с заснеженными обочинами один из водителей большегрузов в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «Вконтакте». Также очевидцы делятся кадрами с обстановкой на федеральной трассе М-5 в районе Кропачево Ашинского района. Там наблюдается мокрый снег и дождь. Как сообщало URA.RU ранее, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о необходимости соблюдения повышенной осторожности на дорогах. В большинстве районов региона в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и дождя, а также понижение температуры до пяти градусов ниже нуля.