Жительница села Пушкино Курганской области нашла фрагмент памятника, посвященного русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куртамышского округа.
«Женщина нашла фрагмент памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Как рассказывают местные жители, памятник был установлен между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что скульптура Далмата Исетского, которую создала Ольга Красношеина из Кургана, заняла первое место на международной выставке-конкурсе в Москве. Сам памятник в бронзе стоит в центре Далматовского монастыря.
Фрагмент памятника был обнаружен в Куртамышском округе
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Жительница села Пушкино Курганской области нашла фрагмент памятника, посвященного русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куртамышского округа. «Женщина нашла фрагмент памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Как рассказывают местные жители, памятник был установлен между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что скульптура Далмата Исетского, которую создала Ольга Красношеина из Кургана, заняла первое место на международной выставке-конкурсе в Москве. Сам памятник в бронзе стоит в центре Далматовского монастыря.