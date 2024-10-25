25 октября 2024

Жительница Курганской области нашла голову памятника Пушкину. Фото

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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, литература, культура, бюст пушкина
Местные жители рассказали, что памятник был установлен между Пушкино и Куртамышом (архивное фото) Фото:

Жительница села Пушкино Курганской области нашла фрагмент памятника, посвященного русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куртамышского округа.

«Женщина нашла фрагмент памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Как рассказывают местные жители, памятник был установлен между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что скульптура Далмата Исетского, которую создала Ольга Красношеина из Кургана, заняла первое место на международной выставке-конкурсе в Москве. Сам памятник в бронзе стоит в центре Далматовского монастыря.

Фрагмент памятника был обнаружен в Куртамышском округе
Фрагмент памятника был обнаружен в Куртамышском округе

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Жительница села Пушкино Курганской области нашла фрагмент памятника, посвященного русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Куртамышского округа. «Женщина нашла фрагмент памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Как рассказывают местные жители, памятник был установлен между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что скульптура Далмата Исетского, которую создала Ольга Красношеина из Кургана, заняла первое место на международной выставке-конкурсе в Москве. Сам памятник в бронзе стоит в центре Далматовского монастыря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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