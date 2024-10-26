Глава Rheinmetall: на Украине готов первый завод по производству танков

На Украине немецкий концерн Rheinmetall строит четыре завода по производству оружия, включая танки. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер. По его словам, один уже готов.
«У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки», — заявил Паппергер. Его слова передает украинское издание ТСН.
Rheinmetall планирует построить еще три объекта, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Кроме того, среди планов компании — наладка производства систем противовоздушной обороны для того, чтобы Украина могла самостоятельно обеспечивать свою защиту.
В 2023 году было объявлено о планах компании Rheinmetall начать производство танков и бронетехники на территории Украины в 2024 году. Паппергер сообщал, что производство первого бронетранспортера Fuchs планируется завершить в течение шести-семи месяцев, а первую боевую машину пехоты Lynx предполагается выпустить через 12-13 месяцев после начала производства.
Отмечается, что в скором времени российские войска могут отключить электроснабжение и прервать поставки угля на сталелитейные заводы на западе Украины. Что может негативно сказаться на выпуске танков.
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