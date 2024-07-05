Духовное собрание мусульман России признало ношение никаба недозволительным

05 июля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Духовное собрание мусульман России отметило, что ношение никаба в России считается недозволительным Фото: Walter Callens/wikipedia.org/CC BY 2.0 Совет Улемов Духовного собрания мусульман России признал ношение никаба (женский головной убор, закрывающий лицо) недозволительным. Такое решение было принято на очередном расширенном заседании Президиума Духовного собрания мусульман России. Новость по теме Что такое никаб, и почему его хотят запретить в России «Никаб не является обязательным атрибутом головного убора для российских мусульманок, ношение его в современных условиях считаем недозволительным», — отмечено в заявлении Духовного собрания мусульман России. Решение выложено на сайте религиозной организации . Совет Улемов также подчеркнул различие между понятиями «хиджаб» и «никаб», отметив, что хиджаб, не скрывающий лицо, остается частью веры мусульманок и не подлежит ограничениям. В то же время никаб, полностью закрывающий лицо, не требуется исламом безусловно и может нанести вред межрелигиозным и межнациональным отношениям в России. Ношение никаба запрещено уже в двух российских регионах: Дагестан и Карачаево-Черкессия. В то же время, по словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, Кремль в дискуссии о запрете данного элемента одежды решил не участвовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Улемов Духовного собрания мусульман России признал ношение никаба (женский головной убор, закрывающий лицо) недозволительным. Такое решение было принято на очередном расширенном заседании Президиума Духовного собрания мусульман России. «Никаб не является обязательным атрибутом головного убора для российских мусульманок, ношение его в современных условиях считаем недозволительным», — отмечено в заявлении Духовного собрания мусульман России. Решение выложено на сайте религиозной организации. Совет Улемов также подчеркнул различие между понятиями «хиджаб» и «никаб», отметив, что хиджаб, не скрывающий лицо, остается частью веры мусульманок и не подлежит ограничениям. В то же время никаб, полностью закрывающий лицо, не требуется исламом безусловно и может нанести вред межрелигиозным и межнациональным отношениям в России. Ношение никаба запрещено уже в двух российских регионах: Дагестан и Карачаево-Черкессия. В то же время, по словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, Кремль в дискуссии о запрете данного элемента одежды решил не участвовать.