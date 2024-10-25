Пермячки, подозреваемые в поджоге офиса «Единой России», под домашним арестом

Пермский суд отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге офиса «Единой России». Две жительницы Гайн, мать и дочь, будут находиться под арестом два месяца — до 24 декабря, сообщает издание «ПроПермь».
«Было предъявлено обвинение в умышленном поджоге помещения. Не исключается, что в ходе расследования уголовного дела их действия переквалифицируют: когда точно будет установлен мотив их действий. Предположительно, женщинам предложили определенную сумму денег за поджог помещения», — пишет издание со ссылкой на решение Свердловского районного суда города Перми.
Полицейское следствие просило суд отправить женщин в СИЗО, однако адвокаты и прокурор предложили более мягкую меру пресечения. Женщины будут находиться под стражей в разных квартирах в Перми, где они проживали ранее. На звонок корреспондента URA.RU Свердловский районный суд не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что поджигатели офиса пермских единороссов в Перми установлены и задержаны. Пожар произошел ночью 23 октября. По данному факту Следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога.
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