NYT: войска Северной Кореи прибыли в Курскую область

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Военные из Северной Кореи, прибывшие под Курск, еще не вступали в бои в регионе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военные из Северной Кореи якобы прибыли в Курскую область. Ожидается, что они будут участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область на западе России, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска», — говорится в материале. Отмечается, что бойцы из КНДР еще не совершали активных боевых действий, на данный момент их роль в украинском конфликте непонятна. Однако американские чиновники сообщили, что любая роль северокорейских войск поможет России держать больше своих военных на восточном фронте на Украины.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данной информации. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю сообщил, что в случае отправки КНДР своих военных в РФ, действия страны соответствовали международному праву. Также он добавил, что на мировой арене есть лица, которые заинтересованы, чтобы эта ситуация имела незаконный характер.

Также посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев отметил, что доказательства об отправке северокорейских военных в Россию неубедительны. По его словам, западные лица не стремятся поддерживать подобные заявления, официальной информации по этому поводу нет.

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Военные из Северной Кореи якобы прибыли в Курскую область. Ожидается, что они будут участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ. Об этом сообщает газета The New York Times. «Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область на западе России, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска», — говорится в материале. Отмечается, что бойцы из КНДР еще не совершали активных боевых действий, на данный момент их роль в украинском конфликте непонятна. Однако американские чиновники сообщили, что любая роль северокорейских войск поможет России держать больше своих военных на восточном фронте на Украины. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данной информации. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю сообщил, что в случае отправки КНДР своих военных в РФ, действия страны соответствовали международному праву. Также он добавил, что на мировой арене есть лица, которые заинтересованы, чтобы эта ситуация имела незаконный характер. Также посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев отметил, что доказательства об отправке северокорейских военных в Россию неубедительны. По его словам, западные лица не стремятся поддерживать подобные заявления, официальной информации по этому поводу нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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