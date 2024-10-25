25 октября 2024

Челябинцам назвали пять продуктов, которые чаще должны быть в рационе осенью

Врач Чернышова: осенью необходимо чаще есть груши, яблоки, тыкву и свеклу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продуктовый магазин. Курган, яблоки, зеленые яблоки
Свежие яблоки и груши должны чаще присутствовать в рационе осенью Фото:

Для укрепления иммунитета осенью необходимо чаще добавлять в рацион груши, яблоки, тыкву, цветную капусту, картофель и свеклу. Они богаты витаминами и антиоксидантами, что помогает поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ольга Чернышова.

«Каждый из этих овощей и фруктов обладает уникальными свойствами. Например, груши и яблоки улучшают пищеварение и снижают уровень холестерина. Тыква насыщена витаминами А, С, Е и К, от которого зависит свертываемость крови», — пояснила Чернышова.

Также врач рекомендовала в осенний период обратить внимание на напитки из свежих ягод — клюквы, облепихи, брусники, шиповника, которые обладают противовирусными свойствами. Помимо этого, по словам Чернышовой, на столе должны присутствовать петрушка, укроп и листья салата.

Как сообщало URA.RU ранее, эксперты рассказали, чем заменить вредные чипсы, белый хлеб и соусы. В частности, это попкорн, цельнозерновой хлеб и оливковое масло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для укрепления иммунитета осенью необходимо чаще добавлять в рацион груши, яблоки, тыкву, цветную капусту, картофель и свеклу. Они богаты витаминами и антиоксидантами, что помогает поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ольга Чернышова. «Каждый из этих овощей и фруктов обладает уникальными свойствами. Например, груши и яблоки улучшают пищеварение и снижают уровень холестерина. Тыква насыщена витаминами А, С, Е и К, от которого зависит свертываемость крови», — пояснила Чернышова. Также врач рекомендовала в осенний период обратить внимание на напитки из свежих ягод — клюквы, облепихи, брусники, шиповника, которые обладают противовирусными свойствами. Помимо этого, по словам Чернышовой, на столе должны присутствовать петрушка, укроп и листья салата. Как сообщало URA.RU ранее, эксперты рассказали, чем заменить вредные чипсы, белый хлеб и соусы. В частности, это попкорн, цельнозерновой хлеб и оливковое масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...