Челябинцам назвали пять продуктов, которые чаще должны быть в рационе осенью

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Врач Чернышова: осенью необходимо чаще есть груши, яблоки, тыкву и свеклу

26 октября 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Свежие яблоки и груши должны чаще присутствовать в рационе осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для укрепления иммунитета осенью необходимо чаще добавлять в рацион груши, яблоки, тыкву, цветную капусту, картофель и свеклу. Они богаты витаминами и антиоксидантами, что помогает поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ольга Чернышова. «Каждый из этих овощей и фруктов обладает уникальными свойствами. Например, груши и яблоки улучшают пищеварение и снижают уровень холестерина. Тыква насыщена витаминами А, С, Е и К, от которого зависит свертываемость крови», — пояснила Чернышова. Также врач рекомендовала в осенний период обратить внимание на напитки из свежих ягод — клюквы, облепихи, брусники, шиповника, которые обладают противовирусными свойствами. Помимо этого, по словам Чернышовой, на столе должны присутствовать петрушка, укроп и листья салата. Как сообщало URA.RU ранее, эксперты рассказали, чем заменить вредные чипсы, белый хлеб и соусы. В частности, это попкорн, цельнозерновой хлеб и оливковое масло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для укрепления иммунитета осенью необходимо чаще добавлять в рацион груши, яблоки, тыкву, цветную капусту, картофель и свеклу. Они богаты витаминами и антиоксидантами, что помогает поддерживать работу многих систем организма. Об этом рассказала врач-терапевт клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ольга Чернышова. «Каждый из этих овощей и фруктов обладает уникальными свойствами. Например, груши и яблоки улучшают пищеварение и снижают уровень холестерина. Тыква насыщена витаминами А, С, Е и К, от которого зависит свертываемость крови», — пояснила Чернышова. Также врач рекомендовала в осенний период обратить внимание на напитки из свежих ягод — клюквы, облепихи, брусники, шиповника, которые обладают противовирусными свойствами. Помимо этого, по словам Чернышовой, на столе должны присутствовать петрушка, укроп и листья салата. Как сообщало URA.RU ранее, эксперты рассказали, чем заменить вредные чипсы, белый хлеб и соусы. В частности, это попкорн, цельнозерновой хлеб и оливковое масло.