В ХМАО прокуратура начала проверку после ДТП с погибшим ребенком

После массового ДТП с тремя автомобилями в Нижневартовске (ХМАО), где погиб 7-летний ребенок, окружная прокуратура начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети.
«Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что правоохранители по данному ДТП возбудили уголовное дело. Ход его расследования также на контроле прокуратуры.
Трагическое столкновение трех автомобилей произошло в Нижневартовске 26 октября. Один из авто выехал на встречку и по касательной задел еще две машины. В результате Mitsubishi оказалась в кювете, а ее юный пассажир погиб от полученных травм.
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