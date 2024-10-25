25 октября 2024

В ХМАО прокуратура начала проверку после ДТП с погибшим ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве также контролируют ход расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в ДТП
В ведомстве также контролируют ход расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в ДТП Фото:

После массового ДТП с тремя автомобилями в Нижневартовске (ХМАО), где погиб 7-летний ребенок, окружная прокуратура начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что правоохранители по данному ДТП возбудили уголовное дело. Ход его расследования также на контроле прокуратуры.

Трагическое столкновение трех автомобилей произошло в Нижневартовске 26 октября. Один из авто выехал на встречку и по касательной задел еще две машины. В результате Mitsubishi оказалась в кювете, а ее юный пассажир погиб от полученных травм.

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После массового ДТП с тремя автомобилями в Нижневартовске (ХМАО), где погиб 7-летний ребенок, окружная прокуратура начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что правоохранители по данному ДТП возбудили уголовное дело. Ход его расследования также на контроле прокуратуры. Трагическое столкновение трех автомобилей произошло в Нижневартовске 26 октября. Один из авто выехал на встречку и по касательной задел еще две машины. В результате Mitsubishi оказалась в кювете, а ее юный пассажир погиб от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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