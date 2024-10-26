Трое человек погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области

На борту Ми-2 находились четыре человека, трое погибли
В Кировской области в Даровском районе вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Три человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области», — заявил источник. Его слова передает «Известия».
Всего на борту вертолета, который совершил жесткую посадку у деревни Белеенки, было четыре человека: три медика и пилот, передает МЧС России. На данный момент утоняется информация о пострадавших.
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