Трое человек погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Кировской области

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8, десантирование, высадка с вертолета
На борту Ми-2 находились четыре человека, трое погибли Фото:

В Кировской области в Даровском районе вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Три человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области», — заявил источник. Его слова передает «Известия».

Всего на борту вертолета, который совершил жесткую посадку у деревни Белеенки, было четыре человека: три медика и пилот, передает МЧС России. На данный момент утоняется информация о пострадавших.

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В Кировской области в Даровском районе вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате которой погибло три человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Три человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области», — заявил источник. Его слова передает «Известия». Всего на борту вертолета, который совершил жесткую посадку у деревни Белеенки, было четыре человека: три медика и пилот, передает МЧС России. На данный момент утоняется информация о пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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