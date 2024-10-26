Появились первые итоги выборов в парламент Грузии

Экзитполы: правящая партия в Грузии набрала 56,1% голосов на выборах

26 октября 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

В Грузии закончились парламентские выборы Фото: Сергей Заикин © URA.RU На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает около 56,1% голосов. Данные экзитполов приводит проправительственная телекомпания «Имеди». «Партия „Грузинская мечта“ набирает около 56,1% голосов», — озвучил телеканал. Таким образом, партия набирает большинство мест в парламенте. Оппозиционный телеканал «Формула», наоборот, указывает, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция — 51,9%. По итогам выборов будет сформировано новое правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с Россией. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить ее победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает около 56,1% голосов. Данные экзитполов приводит проправительственная телекомпания «Имеди». «Партия „Грузинская мечта“ набирает около 56,1% голосов», — озвучил телеканал. Таким образом, партия набирает большинство мест в парламенте. Оппозиционный телеканал «Формула», наоборот, указывает, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция — 51,9%. По итогам выборов будет сформировано новое правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с Россией. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить ее победы.