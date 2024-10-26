Появились первые итоги выборов в парламент Грузии

Экзитполы: правящая партия в Грузии набрала 56,1% голосов на выборах
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
В Грузии закончились парламентские выборы Фото:

На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает около 56,1% голосов. Данные экзитполов приводит проправительственная телекомпания «Имеди».

«Партия „Грузинская мечта“ набирает около 56,1% голосов», — озвучил телеканал. Таким образом, партия набирает большинство мест в парламенте. Оппозиционный телеканал «Формула», наоборот, указывает, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция — 51,9%.

По итогам выборов будет сформировано новое правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с Россией. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить ее победы.

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На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает около 56,1% голосов. Данные экзитполов приводит проправительственная телекомпания «Имеди». «Партия „Грузинская мечта“ набирает около 56,1% голосов», — озвучил телеканал. Таким образом, партия набирает большинство мест в парламенте. Оппозиционный телеканал «Формула», наоборот, указывает, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция — 51,9%. По итогам выборов будет сформировано новое правительство. Правящая партия «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с Россией. Радикально настроенная прозападная оппозиция не желает допустить ее победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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