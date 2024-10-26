Медведев ждет российского салюта на немецком заводе Rheinmetall на Украине

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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что ждет салюта от ВС РФ после запуска на Украине завода концерна Rheinmetall Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом».

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем telegram-канале Медведев. Отмечается, что на Украине запущен первый из четырех планируемых немецких заводов.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине уже готов первый завод компании, который будет производить танки и оружие. По его словам, украинская оборонная индустрия является партнером немецкой. Так, к концу 2024 года концерн планирует создать в стране первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx.

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На Украине немецкий военный концерн Rheinmetall запустил один завод. В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ждет, когда ВС РФ нанесут удар по заводу, назвав это «праздничным салютом». «Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал в своем telegram-канале Медведев. Отмечается, что на Украине запущен первый из четырех планируемых немецких заводов. Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что на Украине уже готов первый завод компании, который будет производить танки и оружие. По его словам, украинская оборонная индустрия является партнером немецкой. Так, к концу 2024 года концерн планирует создать в стране первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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