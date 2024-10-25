25 октября 2024

Прокуратура проверит ЧП в Кудымкаре со школьником, в которого стреляли из ружья

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По данным окружной мэрии, подросток был травмирован в результате рикошета пули
По данным окружной мэрии, подросток был травмирован в результате рикошета пули Фото:

Прокуратура подключилась к разбирательству происшествия со школьником в Кудымкарском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Во время занятий пуля из пневматической винтовки попала в голову подростка.

«Органами прокуратуры проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетнего в образовательном учреждении Кудымкарского округа. <...> Будет дана оценка действиям ответственных лиц учреждения при проведении учебного занятия и проверено соблюдение требований к безопасности организации образовательного процесса», — написано в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на уроке по основам безопасности и защиты Родины в школе села Егва. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. По данным минздрава Прикамья, пострадавший мальчик вместе со своей мамой сейчас находится в пермской больнице. Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости, а пулю — не смогли из-за того, что она проникла слишком глубоко. Теперь школьник заново учится ходить.

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Прокуратура подключилась к разбирательству происшествия со школьником в Кудымкарском округе Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Во время занятий пуля из пневматической винтовки попала в голову подростка. «Органами прокуратуры проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетнего в образовательном учреждении Кудымкарского округа. <...> Будет дана оценка действиям ответственных лиц учреждения при проведении учебного занятия и проверено соблюдение требований к безопасности организации образовательного процесса», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на уроке по основам безопасности и защиты Родины в школе села Егва. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. По данным минздрава Прикамья, пострадавший мальчик вместе со своей мамой сейчас находится в пермской больнице. Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости, а пулю — не смогли из-за того, что она проникла слишком глубоко. Теперь школьник заново учится ходить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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