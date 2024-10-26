ФК «Урал» проиграл «Балтике» в борьбе за выход в РПЛ. Видео

ФК «Урал» проиграл «Балтике» в Калининграде со счетом 1:2
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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, фк урал, выход на поле
ФК «Урал» открыл счет в матче, но упустил победу во втором тайме (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Урал» проиграл «Балтике» из Калининграда в борьбе за возвращение в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Матч 16-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:2. Встреча прошла в гостях на «Ростех-Арене». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».

В начале первого тайма счет открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. Он зашел с фланга и под острым углом прошил ударом вратаря соперника. К концу первых 45 минут форвард Виталий Лисакович из ФК «Балтика» сравнял счет, получив мяч на ударной позиции в штрафной «Шмелей».

Во втором тайме ФК «Урал» почти не создал опасных моментов, а калининградские футболисты нашли силы забить решающий гол. Автором второго гола «Балтики» стал защитник Сергей Варатынов, который пробил головой с углового.

После 16 туров «Урал» находится на четвертом месте в чемпионате с 26 очками. А «Балтика» пока возглавила таблицу Первой лиги — 30 очков. Оба клуба в прошлом сезоне ушли на понижение. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет. В прошлой встрече уральцы сыграли результативную ничью против «СКА-Хабаровска» со счетом 3:3. А до этого одержали победу в уральско-сибирском дерби с «Тюменью» — 1:0.

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Футбольный клуб «Урал» проиграл «Балтике» из Калининграда в борьбе за возвращение в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Матч 16-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) завершился со счетом 1:2. Встреча прошла в гостях на «Ростех-Арене». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ». В начале первого тайма счет открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. Он зашел с фланга и под острым углом прошил ударом вратаря соперника. К концу первых 45 минут форвард Виталий Лисакович из ФК «Балтика» сравнял счет, получив мяч на ударной позиции в штрафной «Шмелей». Во втором тайме ФК «Урал» почти не создал опасных моментов, а калининградские футболисты нашли силы забить решающий гол. Автором второго гола «Балтики» стал защитник Сергей Варатынов, который пробил головой с углового. После 16 туров «Урал» находится на четвертом месте в чемпионате с 26 очками. А «Балтика» пока возглавила таблицу Первой лиги — 30 очков. Оба клуба в прошлом сезоне ушли на понижение. Для «Урала» вылет из элиты российского футбола произошел впервые за 11 лет. В прошлой встрече уральцы сыграли результативную ничью против «СКА-Хабаровска» со счетом 3:3. А до этого одержали победу в уральско-сибирском дерби с «Тюменью» — 1:0.
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