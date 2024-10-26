Стало известно о победе «Грузинской мечты» на парламентских выборах

Каладзе заявил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
«Грузинская мечта» набирает 52,99%, следует из данных ЦИК с 70% участков Фото:

Генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил о победе на парламентских выборах. Об этом он заявил после оглашения предварительных данных ЦИК.

«Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны…. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — заявил Каладзе, пишет РИА Новости. По последней информации, «Грузинская мечта» набирает 52,99%, следует из данных ЦИК с 70% участков. «Коалиция за перемены» — 11,2%, «Единое национальное движение» — 9,83%, «Сильная Грузия» — 9,02% и «Гахария — За Грузию» — 8,22%.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах. Она получила 52,98% голосов после подсчета бюллетеней с 69% избирательных участков.

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Генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил о победе на парламентских выборах. Об этом он заявил после оглашения предварительных данных ЦИК. «Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны…. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — заявил Каладзе, пишет РИА Новости. По последней информации, «Грузинская мечта» набирает 52,99%, следует из данных ЦИК с 70% участков. «Коалиция за перемены» — 11,2%, «Единое национальное движение» — 9,83%, «Сильная Грузия» — 9,02% и «Гахария — За Грузию» — 8,22%. Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах. Она получила 52,98% голосов после подсчета бюллетеней с 69% избирательных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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