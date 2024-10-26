ЦИК Грузии: правящая партия лидирует на выборах в парламент

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Правящая партия Грузии лидирует с 52,98%, бюллетени подсчитали на 69% участков
Правящая партия Грузии лидирует с 52,98%, бюллетени подсчитали на 69% участков Фото:

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах. Она получила 52,98% голосов после подсчета бюллетеней с 69% избирательных участков.

«На сайте ЦИК появились предварительные результаты выборов. „Грузинская мечта“ — 52,9 %», — сообщило грузинское издание «Бумага Картули». Подсчет бюллетеней закончен на 69% избирательных участков. Такой результат позволит получить около 90 мандатов из 150 возможных в парламенте Грузии.

В Грузии 26 октября проходят парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Почему эти выборы важны для Грузии, их ход и партии, борющиеся за победу — в материале URA.RU.

Правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала около 56,1% голосов. По словам проправительственной телекомпании «Имеди», она набирает большинство мест в парламенте. Однако оппозиционный телеканал «Формула» сообщил, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция.

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По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах. Она получила 52,98% голосов после подсчета бюллетеней с 69% избирательных участков. «На сайте ЦИК появились предварительные результаты выборов. „Грузинская мечта“ — 52,9 %», — сообщило грузинское издание «Бумага Картули». Подсчет бюллетеней закончен на 69% избирательных участков. Такой результат позволит получить около 90 мандатов из 150 возможных в парламенте Грузии. В Грузии 26 октября проходят парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство. Почему эти выборы важны для Грузии, их ход и партии, борющиеся за победу — в материале URA.RU. Правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала около 56,1% голосов. По словам проправительственной телекомпании «Имеди», она набирает большинство мест в парламенте. Однако оппозиционный телеканал «Формула» сообщил, что большинство голосов набрала прозападная оппозиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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