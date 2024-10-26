26 октября 2024

В Челябинске назвали профессию с зарплатой до 130 тысяч рублей

В Челябинске менеджерам по логистике готовы платить 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. Передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ избиркому Челябинской области. Челябинск, склад, склад готовой продукции, перевозка грузов, готовая продукция, логистика, погрузка в машину
Высокую заработную плату обещают кандидатам с опытом и образованием Фото:

В Челябинске менеджеры по транспортной логистике в строительных компаниях могут рассчитывать на заработную плату до 130 тысяч рублей. Для этого необходимы соответствующее образование и опыт. Данными последнего исследования с URA.RU поделился IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

«На самую высокую зарплату, от 75 до 130 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом работы в компаниях с большим грузопотоком. Важно наличие навыков в сфере международных перевозок. Стаж работы не должен быть меньше трех лет», — говорится в исследовании сервиса.

Соискателям пригодятся знания английского языка, а также наличие образования, соответствующего сфере работы. Аналитики отмечают, что с уменьшением предлагаемой зарплаты снижаются и требования к соискателям.

Эксперты добавляют, что зарплатный максимум в секторе транспортной логистики наблюдается в Москве — 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге за ту же работу готовы платить 165 тысяч.

Как URA.RU писало ранее, до 190 тысяч рублей в Челябинске может зарабатывать монтажник лифтов. Соискателям нужен опыт монтажа эскалаторов, умение курировать работу коллег и стаж от трех лет.

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В Челябинске менеджеры по транспортной логистике в строительных компаниях могут рассчитывать на заработную плату до 130 тысяч рублей. Для этого необходимы соответствующее образование и опыт. Данными последнего исследования с URA.RU поделился IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob. «На самую высокую зарплату, от 75 до 130 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом работы в компаниях с большим грузопотоком. Важно наличие навыков в сфере международных перевозок. Стаж работы не должен быть меньше трех лет», — говорится в исследовании сервиса. Соискателям пригодятся знания английского языка, а также наличие образования, соответствующего сфере работы. Аналитики отмечают, что с уменьшением предлагаемой зарплаты снижаются и требования к соискателям. Эксперты добавляют, что зарплатный максимум в секторе транспортной логистики наблюдается в Москве — 200 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге за ту же работу готовы платить 165 тысяч. Как URA.RU писало ранее, до 190 тысяч рублей в Челябинске может зарабатывать монтажник лифтов. Соискателям нужен опыт монтажа эскалаторов, умение курировать работу коллег и стаж от трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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