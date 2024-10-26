Александр Поверин впервые высказался о расставании с Клавой Кокой

«Никто никого не бросал или изменял»: Поверин о расставании с Клавой Кокой

27 октября 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Клава Кока объявила о расставании 22 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший возлюбленный Клавы Коки (Клавдии Высоковой, уроженки Екатеринбурга) Александр Поверин впервые высказался об их расставании. Своими переживаниями он поделился в своем telegram-канале. «Мы были вместе ровно год и четыре месяца. Пишу с улыбкой, так как не испытываю ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Каждый человек появляется в нашей жизни для опыта, плохого или хорошего. Никто никого не бросал или изменял, мы сели как взрослые люди, пообщались и приняли совместное решение, что двигаться нужно раздельно. Мы понимали всю сложность этих отношений, но все же решили попробовать. И как сказал один мудрый человек, одной любви недостаточно, чтобы построить отношения», — подытожил Поверин. По его словам, поклонникам не нужно быть наивными и верить, что их отношения с певицей или само расставание являются чем-то подстроенным или срежиссированным. «Хотя вы правы, у этой истории есть сценарист — и это Бог», — добавил Александр Поверин. Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший возлюбленный Клавы Коки (Клавдии Высоковой, уроженки Екатеринбурга) Александр Поверин впервые высказался об их расставании. Своими переживаниями он поделился в своем telegram-канале. «Мы были вместе ровно год и четыре месяца. Пишу с улыбкой, так как не испытываю ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Каждый человек появляется в нашей жизни для опыта, плохого или хорошего. Никто никого не бросал или изменял, мы сели как взрослые люди, пообщались и приняли совместное решение, что двигаться нужно раздельно. Мы понимали всю сложность этих отношений, но все же решили попробовать. И как сказал один мудрый человек, одной любви недостаточно, чтобы построить отношения», — подытожил Поверин. По его словам, поклонникам не нужно быть наивными и верить, что их отношения с певицей или само расставание являются чем-то подстроенным или срежиссированным. «Хотя вы правы, у этой истории есть сценарист — и это Бог», — добавил Александр Поверин. Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU.