Оппозиция в Грузии заявила о начале протестов после выборов с 27 октября

27 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов Фото: Сергей Заикин © URA.RU Оппозиционная «Коалиция за перемены» в Грузии заявила о начале акций протеста с 27 октября, выражая непризнание результатов последних парламентских выборов. Об этом сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария на пресс-брифинге. «Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — подчеркнула Хоштария. Она также уточнила, что протестные акции начнутся уже завтра и будут проводиться на улицах. По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов, которые, по мнению оппозиции, были искажены. Она призвала сторонников оппозиции к мирным, но решительным действиям для защиты своих избирательных прав. По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Смена партии в парламенте может произойти в будущем политическом курсе страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиционная «Коалиция за перемены» в Грузии заявила о начале акций протеста с 27 октября, выражая непризнание результатов последних парламентских выборов. Об этом сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария на пресс-брифинге. «Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — подчеркнула Хоштария. Она также уточнила, что протестные акции начнутся уже завтра и будут проводиться на улицах. По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов, которые, по мнению оппозиции, были искажены. Она призвала сторонников оппозиции к мирным, но решительным действиям для защиты своих избирательных прав. По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Смена партии в парламенте может произойти в будущем политическом курсе страны.