26 октября 2024

Оппозиция в Грузии заявила о начале протестов после выборов с 27 октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов Фото:

Оппозиционная «Коалиция за перемены» в Грузии заявила о начале акций протеста с 27 октября, выражая непризнание результатов последних парламентских выборов. Об этом сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария на пресс-брифинге.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — подчеркнула Хоштария. Она также уточнила, что протестные акции начнутся уже завтра и будут проводиться на улицах.

По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов, которые, по мнению оппозиции, были искажены. Она призвала сторонников оппозиции к мирным, но решительным действиям для защиты своих избирательных прав.

По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Смена партии в парламенте может произойти в будущем политическом курсе страны.

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Оппозиционная «Коалиция за перемены» в Грузии заявила о начале акций протеста с 27 октября, выражая непризнание результатов последних парламентских выборов. Об этом сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария на пресс-брифинге. «Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», — подчеркнула Хоштария. Она также уточнила, что протестные акции начнутся уже завтра и будут проводиться на улицах. По словам Хоштарии, целью протестов является демонстрация несогласия с итогами выборов, которые, по мнению оппозиции, были искажены. Она призвала сторонников оппозиции к мирным, но решительным действиям для защиты своих избирательных прав. По предварительным данным на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта». Она набрала 52,99% голосов по результатам обработки бюллетеней с 70% участков. «Коалиция за перемены» удержала 11,2% избирателей. Смена партии в парламенте может произойти в будущем политическом курсе страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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