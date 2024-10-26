Челябинец организовал в квартире наркопритон

В многоэтажке на Северо-Западе Челябинска полицейские ликвидировали наркопритон. Его организовал 50-летний житель. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков прекратили деятельность наркопритона. Полицейские задержали 50-летнего местного жителя, организовавшего в своей квартире место для совместного приема наркотических средств», — прокомментировали в региональном главке МВД.
Полицейские уточнили, что в помещении были найдены приспособления для употребления синтетических наркотиков. Организатор наркопритона уже попадал в поле зрения полиции. Он был судим за хранение запрещенных веществ. Помимо административных протоколов, которые сотрудники МВД выписали постояльцам, против хозяина возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщало URA.RU, в квартире еще одного жилого дома в Челябинске был обнаружен другой наркопритон. Его устроила 37-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело.
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