26 октября 2024

Челябинец организовал в квартире наркопритон

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатор притона в Челябинске ранее отбывал наказание за хранение запрещенных веществ Фото:

В многоэтажке на Северо-Западе Челябинска полицейские ликвидировали наркопритон. Его организовал 50-летний житель. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков прекратили деятельность наркопритона. Полицейские задержали 50-летнего местного жителя, организовавшего в своей квартире место для совместного приема наркотических средств», — прокомментировали в региональном главке МВД.

Полицейские уточнили, что в помещении были найдены приспособления для употребления синтетических наркотиков. Организатор наркопритона уже попадал в поле зрения полиции. Он был судим за хранение запрещенных веществ. Помимо административных протоколов, которые сотрудники МВД выписали постояльцам, против хозяина возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало URA.RU, в квартире еще одного жилого дома в Челябинске был обнаружен другой наркопритон. Его устроила 37-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело.

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В многоэтажке на Северо-Западе Челябинска полицейские ликвидировали наркопритон. Его организовал 50-летний житель. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков прекратили деятельность наркопритона. Полицейские задержали 50-летнего местного жителя, организовавшего в своей квартире место для совместного приема наркотических средств», — прокомментировали в региональном главке МВД. Полицейские уточнили, что в помещении были найдены приспособления для употребления синтетических наркотиков. Организатор наркопритона уже попадал в поле зрения полиции. Он был судим за хранение запрещенных веществ. Помимо административных протоколов, которые сотрудники МВД выписали постояльцам, против хозяина возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало URA.RU, в квартире еще одного жилого дома в Челябинске был обнаружен другой наркопритон. Его устроила 37-летняя женщина. В отношении нее возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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