Доктор Очеретина из Кургана рассказала, что делать при смещении позвонков и нужна ли операция

Известный в Кургане травматолог-ортопед Ирина Очеретина рассказала, нужна ли операция при смещении позвонков. Своими рекомендациями доктор поделилась в соцсети «ВКонтакте» на личной странице.
«Часто пациенты, сделавшие МРТ, приходят с жалобами на грыжи, боли и смещение позвонков. Они находят клиники, готовые провести операцию для фиксации нестабильных позвонков. Однако для врача-клинициста такая ситуация может вызвать недоумение, ведь МРТ проводится в положении лежа, в статике», — пояснила доктор Очеретина.
Она советует пациентам пройти функциональное рентгеновское исследование, включающее снимки в положении сбоку, а также при полном сгибании и разгибании. Показанием к операции может быть очень болезненное смещение позвонка относительно соседнего более чем наполовину. Но такие случаи встречаются крайне редко, примерно один на тысячу. Поэтому, прежде чем решиться на операцию, Очеретина советует пациентам с нестабильностью позвонков тщательно все взвесить, сделать рентген с ФРИ и проконсультироваться с врачом по поводу возможности консервативного лечения.
Ранее URA.RU рассказывало о советах доктора Очеретиной по профилактики рецидивов грыжи. Врач подчеркнула, что при грыже в шейном отделе позвоночника нужно пить достаточное количество воды.
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