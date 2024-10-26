26 октября 2024

ВСУ атаковали Тамбовскую область беспилотниками

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Над регионом сбили 11 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные сил Украины пытались атаковать Тамбовскую область беспилотниками. Всего надо регионом было сбито 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров.

Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал Егоров в telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

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Вооруженные сил Украины пытались атаковать Тамбовскую область беспилотниками. Всего надо регионом было сбито 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров. Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал Егоров в telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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