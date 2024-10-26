ВСУ атаковали Тамбовскую область беспилотниками

27 октября 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Над регионом сбили 11 беспилотников ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные сил Украины пытались атаковать Тамбовскую область беспилотниками. Всего надо регионом было сбито 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров. Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал Егоров в telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано. О пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные сил Украины пытались атаковать Тамбовскую область беспилотниками. Всего надо регионом было сбито 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров. Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал Егоров в telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано. О пострадавших не сообщается.