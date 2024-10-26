ВСУ атаковали Тамбовскую область беспилотниками

Над регионом сбили 11 беспилотников ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные сил Украины пытались атаковать Тамбовскую область беспилотниками. Всего надо регионом было сбито 11 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров.
Сегодня в 00.40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках», — написал Егоров в telegram-канале. Он отметил, что в результате ЧП произошло единичное возгорание, которое оперативно ликвидировано. О пострадавших не сообщается.
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