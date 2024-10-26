Стало известно, кому повысят пенсии в ноябре

С ноября некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две», — прокомментировала агентству «Прайм».
Дополнительных выплат могут ожидать пенсионеры, которые ранее обращались в Социальный фонд для перерасчета своих пенсий. С ноября также пересмотрят размеры доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и некоторых категорий работников угольной отрасли. Иванова-Швец уточнила, что размеры доплат разнятся. Это зависит в том числе от выработанного стажа и уровня зарплаты.
Как ранее писало URA.RU, с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют. Прибавка составит 7,3%.
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