Стало известно, кому повысят пенсии в ноябре

Доцент Иванова-Швец: с ноября пенсионеры старше 80 лет получат прибавку

27 октября 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Размер прибавки к пенсии будет зависеть от стажа и размера оплаты труда Фото: Илья Московец © URA.RU С ноября некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Новость по теме Путин подписал закон о расчете военных пенсий: какие еще выплаты и льготы положены пенсионерам «Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две», — прокомментировала агентству «Прайм». Дополнительных выплат могут ожидать пенсионеры, которые ранее обращались в Социальный фонд для перерасчета своих пенсий. С ноября также пересмотрят размеры доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и некоторых категорий работников угольной отрасли. Иванова-Швец уточнила, что размеры доплат разнятся. Это зависит в том числе от выработанного стажа и уровня зарплаты. Как ранее писало URA.RU, с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют. Прибавка составит 7,3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С ноября некоторые группы пенсионеров начнут получать дополнительные выплаты к своим пенсиям. Об этом рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две», — прокомментировала агентству «Прайм». Дополнительных выплат могут ожидать пенсионеры, которые ранее обращались в Социальный фонд для перерасчета своих пенсий. С ноября также пересмотрят размеры доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и некоторых категорий работников угольной отрасли. Иванова-Швец уточнила, что размеры доплат разнятся. Это зависит в том числе от выработанного стажа и уровня зарплаты. Как ранее писало URA.RU, с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют. Прибавка составит 7,3%.