В России сообщили новые подробности об увеличении пенсий

Депутат Бессараб: страховые пенсии в России увеличатся на 7,3% с 1 января

15 октября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В 2025 году в России увеличатся страховые пенсии и выплаты по всем соцгарантиям и льготам для семей с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Новость по теме Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения «С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», — заявила Бессараб. Информацию передает « Лента.ру». Депутат отметила, что в 2025 году будут повышены все социальные гарантии и льготы для семей с детьми. В связи с ростом прожиточного минимума для детей увеличатся и соответствующие социальные выплаты. С 1 февраля 2025 года размер материнского семейного капитала вырастет на 7,3%. В бюджете на 2026—2027 годы предусмотрены ежегодные семейные выплаты для семей с двумя и более детьми. При условии, что прожиточный минимум на члена семьи менее полутора прожиточных минимумов, предусмотрена выплата в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц как для матери, так и для отца. Светлана Бессараб сообщила о новых социальных гарантиях, в частности о компенсационной выплате в размере 1200 рублей для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которая теперь будет назначаться автоматически и индексироваться начиная с 2026 года. Благодаря проактивному назначению выплаты, количество ее получателей увеличится вдвое — с 2,5 миллиона до более чем пяти миллионов человек. Также с 1 апреля социальные пенсии повысятся на 14,73%. Все единовременные выплаты для всех категорий получателей также будут проиндексированы. Бессараб подчеркнула, что все обязательства, взятые государством, будут выполнены своевременно и в полном объеме. В бюджет уже заложены средства для дополнительных выплат и льгот. Кроме того, ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о выплате 13-й пенсии пенсионерам в конце декабря. Миронов аргументировал свое предложение необходимостью восстановления социальной справедливости для людей, отдавших свою жизнь работе на благо страны. В своем письме Сергей Миронов также указал на то, что сегодняшний размер пенсий в четыре раза ниже средней зарплаты, что является несправедливым, учитывая, что многие пенсионеры живут за чертой бедности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», — заявила Бессараб. Информацию передает «Лента.ру». Депутат отметила, что в 2025 году будут повышены все социальные гарантии и льготы для семей с детьми. В связи с ростом прожиточного минимума для детей увеличатся и соответствующие социальные выплаты. С 1 февраля 2025 года размер материнского семейного капитала вырастет на 7,3%. В бюджете на 2026—2027 годы предусмотрены ежегодные семейные выплаты для семей с двумя и более детьми. При условии, что прожиточный минимум на члена семьи менее полутора прожиточных минимумов, предусмотрена выплата в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц как для матери, так и для отца. Светлана Бессараб сообщила о новых социальных гарантиях, в частности о компенсационной выплате в размере 1200 рублей для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которая теперь будет назначаться автоматически и индексироваться начиная с 2026 года. Благодаря проактивному назначению выплаты, количество ее получателей увеличится вдвое — с 2,5 миллиона до более чем пяти миллионов человек. Также с 1 апреля социальные пенсии повысятся на 14,73%. Все единовременные выплаты для всех категорий получателей также будут проиндексированы. Бессараб подчеркнула, что все обязательства, взятые государством, будут выполнены своевременно и в полном объеме. В бюджет уже заложены средства для дополнительных выплат и льгот. Кроме того, ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о выплате 13-й пенсии пенсионерам в конце декабря. Миронов аргументировал свое предложение необходимостью восстановления социальной справедливости для людей, отдавших свою жизнь работе на благо страны. В своем письме Сергей Миронов также указал на то, что сегодняшний размер пенсий в четыре раза ниже средней зарплаты, что является несправедливым, учитывая, что многие пенсионеры живут за чертой бедности.