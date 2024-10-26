26 октября 2024
25 октября 2024

В ХМАО поднимут пенсии некоторым категориям граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО введут надбавку к пенсии 80-летним и инвалидам первой группы
В ХМАО введут надбавку к пенсии 80-летним и инвалидам первой группы Фото:

В ХМАО с 1 января 2025 года будет введена надбавка к пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Она составит 1,8 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

«С 2025 года отделение Социальный фонд России по ХМАО — Югре назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов первой группы… С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1,8 тысячи рублей (с учетом районного коэффициента)», — написано на сайте ведомства.

Уточняется, что надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Заявления сформируются автоматически.

Недавно URA.RU писало, что ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа пенсионеры получат выплату в размере тысячи рублей. Советующее распоряжение подписал губернатор Руслан Кухарук.

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В ХМАО с 1 января 2025 года будет введена надбавка к пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Она составит 1,8 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России. «С 2025 года отделение Социальный фонд России по ХМАО — Югре назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов первой группы… С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1,8 тысячи рублей (с учетом районного коэффициента)», — написано на сайте ведомства. Уточняется, что надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Заявления сформируются автоматически. Недавно URA.RU писало, что ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа пенсионеры получат выплату в размере тысячи рублей. Советующее распоряжение подписал губернатор Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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