В ХМАО поднимут пенсии некоторым категориям граждан

В ХМАО с 1 января 2025 года будет введена надбавка к пенсии гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвалидам первой группы. Она составит 1,8 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
«С 2025 года отделение Социальный фонд России по ХМАО — Югре назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов первой группы… С 1 января 2025 года Социальный фонд установит надбавки к пенсиям этим гражданам в размере 1,8 тысячи рублей (с учетом районного коэффициента)», — написано на сайте ведомства.
Уточняется, что надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Заявления сформируются автоматически.
Недавно URA.RU писало, что ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа пенсионеры получат выплату в размере тысячи рублей. Советующее распоряжение подписал губернатор Руслан Кухарук.
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