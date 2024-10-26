Россию атаковали 52 дрона, бойцы РФ ворвались в Селидово на горящем танке: главное за ночь

Бойцы ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на фронте. Прорыв бойцов РФ в Селидово (ДНР) на горящем танке попал на видео. И в то же время регионы РФ были атакованы 52 украинскими беспилотниками. Главное об СВО за ночь — в материале URA.RU.
Бойцы РФ ворвались в город Селидово на горящем танке
Видео с эпичным прорывом было предоставлено волонтерами Народного фронта. По данным telegram-канала Shot, атаку совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали на горящей технике в населенной пункт с южной стороны. По оценке военкоров, после прорыва ВС РФ контролируют порядка 80% территорий Селидово.
В ДНР девять человек пострадали при обстрелах ВСУ
В ДНР в ночь на 27 октября пятеро детей и четверо взрослых были ранены в результате удара ВСУ. Противник использовал для нападения артиллерию кассетного типа. Пострадавшим была экстренно оказана необходимая медпомощь. Также были повреждены дом и машина. Украинские военные выпустили по территории более 35 боеприпасов, отчитался глава ДНР Денис Пушилин.
Шесть регионов РФ атаковали 52 беспилотника ВСУ
Сразу после полуночи над Брянской областью система ПВО ликвидировала дрон. Затем были сбиты еще два беспилотных аппарата ВСУ, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Территория и в дальнейшем подвергалась атакам со стороны боевиков киевского режима.
Следом Минобороны России опубликовало сообщение о 13 сбитых БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил об одном уничтоженном объекте. Похожие сообщения поступали из Липецка и Брянска. В общей сложности было отбито 52 атаки.
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