Аналитики сравнили средний чек на бензин в Челябинске с другими городами

Челябинцы оставляют на заправках в среднем 1300 рублей

27 октября 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Челябинцы меньше других соотечественников оставляют денег на заправках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя стоимость бензина в чеках россиян с АЗС составила 1470 рублей. Жители Челябинска, Омска и Волгограда платили за топливо меньше других соотечественников — 1300 рублей. Об этом говорится в результатах исследования «СберСпасибо». «Средний чек на АЗС в городах-миллионниках за девять месяцев 2024 года вырос на 8% и составил 1470 рублей. Меньше всего на АЗС тратят пользователи из Челябинска, Омска и Волгограда, в этих городах средний чек на уровне 1300 рублей», — приводит результаты расчетов «Газета.Ru». Лидирующие позиции среди городов занимает Москва. Здесь автомобилисты в среднем оставляли на заправках 1800 рублей. Далее идет Санкт-Петербург с 1700 рублями. По полторы тысячи рублей в среднем тратили на одну заправку жители Краснодара и Ростова-на-Дону. В исследовании говорится, что трое из четверых клиентов заправочных станций — мужчины. Больше других на АЗС тратили россияне от 36 до 40 лет, меньше — молодые люди от 21 до 25 лет. Ранее URA.RU писало, что Челябинская область заняла первое место в топе регионов с самым дешевым бензином. По состоянию на конец сентября АИ-92 здесь стоил 50,02 рубля за литр. Самым дорогим оказалось топливо в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость бензина в чеках россиян с АЗС составила 1470 рублей. Жители Челябинска, Омска и Волгограда платили за топливо меньше других соотечественников — 1300 рублей. Об этом говорится в результатах исследования «СберСпасибо». «Средний чек на АЗС в городах-миллионниках за девять месяцев 2024 года вырос на 8% и составил 1470 рублей. Меньше всего на АЗС тратят пользователи из Челябинска, Омска и Волгограда, в этих городах средний чек на уровне 1300 рублей», — приводит результаты расчетов «Газета.Ru». Лидирующие позиции среди городов занимает Москва. Здесь автомобилисты в среднем оставляли на заправках 1800 рублей. Далее идет Санкт-Петербург с 1700 рублями. По полторы тысячи рублей в среднем тратили на одну заправку жители Краснодара и Ростова-на-Дону. В исследовании говорится, что трое из четверых клиентов заправочных станций — мужчины. Больше других на АЗС тратили россияне от 36 до 40 лет, меньше — молодые люди от 21 до 25 лет. Ранее URA.RU писало, что Челябинская область заняла первое место в топе регионов с самым дешевым бензином. По состоянию на конец сентября АИ-92 здесь стоил 50,02 рубля за литр. Самым дорогим оказалось топливо в Магаданской области — 68,43 рубля за литр.