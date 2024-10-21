21 октября 2024

Челябинцы вышли за груздями после снегопада. Видео

Челябинские грибники набрали свежие грузди после снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы грузди. Челябинск, грибы, грузди, грибник
Под Челябинском продолжают расти грузди, выдержав первые морозы и снег Фото:

Жители Сосновского района Челябинской области в конце октября вышли на сбор грибов. Они рассказали, что намерены продолжать заготавливать грузди еще неделю. Видео процесса грибники поделились в социальной сети.

«Продолжаем сбор. Сезон остается открытым еще неделю. После семи дней снегопада и минусовых температур, свежие грузди растут как ни в чем не бывало», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

Несколькими днями ранее грибник опубликовал серию видео, на которых заснят процесс сбора грибов. Судя по кадрам, мужчине удалось набрать не менее ведра груздей.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске замороженные грузди продают по четыре тысячи рублей за большой пакет. За банку соленых груздей продавцы на одном из популярных сайтов объявлений просят от двух тысяч рублей.

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Жители Сосновского района Челябинской области в конце октября вышли на сбор грибов. Они рассказали, что намерены продолжать заготавливать грузди еще неделю. Видео процесса грибники поделились в социальной сети. «Продолжаем сбор. Сезон остается открытым еще неделю. После семи дней снегопада и минусовых температур, свежие грузди растут как ни в чем не бывало», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Несколькими днями ранее грибник опубликовал серию видео, на которых заснят процесс сбора грибов. Судя по кадрам, мужчине удалось набрать не менее ведра груздей. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске замороженные грузди продают по четыре тысячи рублей за большой пакет. За банку соленых груздей продавцы на одном из популярных сайтов объявлений просят от двух тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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