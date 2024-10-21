Челябинцы вышли за груздями после снегопада. Видео

Челябинские грибники набрали свежие грузди после снегопада

22 октября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Под Челябинском продолжают расти грузди, выдержав первые морозы и снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сосновского района Челябинской области в конце октября вышли на сбор грибов. Они рассказали, что намерены продолжать заготавливать грузди еще неделю. Видео процесса грибники поделились в социальной сети. «Продолжаем сбор. Сезон остается открытым еще неделю. После семи дней снегопада и минусовых температур, свежие грузди растут как ни в чем не бывало», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Несколькими днями ранее грибник опубликовал серию видео, на которых заснят процесс сбора грибов. Судя по кадрам, мужчине удалось набрать не менее ведра груздей. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске замороженные грузди продают по четыре тысячи рублей за большой пакет. За банку соленых груздей продавцы на одном из популярных сайтов объявлений просят от двух тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сосновского района Челябинской области в конце октября вышли на сбор грибов. Они рассказали, что намерены продолжать заготавливать грузди еще неделю. Видео процесса грибники поделились в социальной сети. «Продолжаем сбор. Сезон остается открытым еще неделю. После семи дней снегопада и минусовых температур, свежие грузди растут как ни в чем не бывало», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Несколькими днями ранее грибник опубликовал серию видео, на которых заснят процесс сбора грибов. Судя по кадрам, мужчине удалось набрать не менее ведра груздей. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске замороженные грузди продают по четыре тысячи рублей за большой пакет. За банку соленых груздей продавцы на одном из популярных сайтов объявлений просят от двух тысяч рублей.