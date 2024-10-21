Жители Сосновского района Челябинской области в конце октября вышли на сбор грибов. Они рассказали, что намерены продолжать заготавливать грузди еще неделю. Видео процесса грибники поделились в социальной сети.
«Продолжаем сбор. Сезон остается открытым еще неделю. После семи дней снегопада и минусовых температур, свежие грузди растут как ни в чем не бывало», — написал Александр У. в сообществе «Грибы.Ягоды.Травы.Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
Несколькими днями ранее грибник опубликовал серию видео, на которых заснят процесс сбора грибов. Судя по кадрам, мужчине удалось набрать не менее ведра груздей.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске замороженные грузди продают по четыре тысячи рублей за большой пакет. За банку соленых груздей продавцы на одном из популярных сайтов объявлений просят от двух тысяч рублей.
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