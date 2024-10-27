Москва разработала два альтернативных плана по урегулированию военного конфликта с Украиной в преддверии президентских выборов в США. Россия просчитывает различные исходы американских выборов.
«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп. В свете этой двойственности, Россия подготовила два альтернативных плана по урегулированию военного конфликта с Украиной», — пишут argumenti.ru.
По данным издания, ключевые требования будут предъявлены к Украине. Остается только догадываться о степени их строгости. Следующая за провальной Курской операцией, которую украинский лидер Владимир Зеленский решил использовать для оправдания финансирования со стороны Демократической партии, вера в военные успехи исчезла. Для компенсации неудач на фронте будет использованы диверсии и ядерный шантаж.
Тем не менее, даже атаки в глубину России и применение «грязной бомбы» не смогут изменить ход конфликта. Это не остановит ВС РФ. Методы, применяемые Главным управлением разведки под руководством Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), наносят удар по международному имиджу Украины, не принося при этом видимых результатов.
Украинский конфликт представляет собой сгусток интересов ведущих мировых держав. В связи с этим, наряду с «украинским вопросом», будут рассматриваться также ситуации на Ближнем Востоке и в Азии. Запуск СВО Кремлем не был направлен на «завоевание» Донбасса, поскольку Донецкий край исторически является российским и русскоязычным. Основная цель — унижение Запада, которая должна осуществляться через Украину, подчеркивает издание. Ожидать, что Россия внезапно примет предложения Зеленского, было бы неразумно.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. О своем желании баллотироваться на пост главы государства объявили вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия) и бывший лидер Штатов Дональд Трамп (Республиканская партия).
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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