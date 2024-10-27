Военкор рассказал о важности освобожденного Селидова для России

Военкор Линин: освобождение Селидова сделало положение ВСУ в ДНР критичным
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Смещение линии боевого соприкосновение к Покровску и Курахово сделало положение ВСУ в ДНР критичным, заявил военкор Евгений Линин
Смещение линии боевого соприкосновение к Покровску и Курахово сделало положение ВСУ в ДНР критичным, заявил военкор Евгений Линин Фото:
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После освобождения города Селидово в ДНР положение ВСУ в регионе стало критически уязвимым из-за смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) к Покровску и Курахово. Об этом сообщил военкор Евгений Линин.

«Селидово — это существенная потеря для ВСУ. ЛБС сейчас проходит между Покровском и Курахово, что делает положение ВСУ на этом направлении критически уязвимым», — написал Евгений Линин в своем telegram-канале

По словам военкора, продвижение ВС РФ в Донецкой Республике идет по нескольким направлениям: освобождение Селидова, прорыв к Шахтерску, выход к Богоявленке. ВСУ не готовы к активности сразу на всех участках фронта, отметил Линин.

Также он подчеркнул, что у Украины закончились резервы в ДНР. В то же время у российской армии есть боеготовая группировка «Днепр», насчитывающая около сотни тысяч опытных бойцов, пока не задействованных в боях. Активация же Запорожского фронта станет для ВСУ «приговором», заключил Линин.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об освобождении Селидова войсками ВС РФ. В настоящий момент организованная оборона ВСУ уничтожена, а российские бойцы зачищают город.

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После освобождения города Селидово в ДНР положение ВСУ в регионе стало критически уязвимым из-за смещения линии боевого соприкосновения (ЛБС) к Покровску и Курахово. Об этом сообщил военкор Евгений Линин. «Селидово — это существенная потеря для ВСУ. ЛБС сейчас проходит между Покровском и Курахово, что делает положение ВСУ на этом направлении критически уязвимым», — написал Евгений Линин в своем telegram-канале.  По словам военкора, продвижение ВС РФ в Донецкой Республике идет по нескольким направлениям: освобождение Селидова, прорыв к Шахтерску, выход к Богоявленке. ВСУ не готовы к активности сразу на всех участках фронта, отметил Линин. Также он подчеркнул, что у Украины закончились резервы в ДНР. В то же время у российской армии есть боеготовая группировка «Днепр», насчитывающая около сотни тысяч опытных бойцов, пока не задействованных в боях. Активация же Запорожского фронта станет для ВСУ «приговором», заключил Линин. Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об освобождении Селидова войсками ВС РФ. В настоящий момент организованная оборона ВСУ уничтожена, а российские бойцы зачищают город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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