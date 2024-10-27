Военкор рассказал о возращении Селидово России

Военкор Котенок: организованной обороны ВСУ в Селидово больше нет
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Селидово в ДНР возращен России, заявил Юрий Котенок
Селидово в ДНР возращен России, заявил Юрий Котенок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Город Селидово в ДНР, который ранее находился под контролем ВСУ, теперь полностью возвращен России. Организованной обороны украинских сил в городе больше нет, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Организованной обороны противника в н.п. Селидово (ДНР) уже не существует. В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале.

По словам военкора, несмотря на возвращение контроля над городом, ситуация остается напряженной. Продолжаются действия по устранению отдельных групп сопротивления, а также меры по обеспечению безопасности и стабилизации обстановки в регионе.

Ранее волонтеры Народного фронта опубликовали видеоматериалы, на которых ВС РФ на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. На тот момент российские силы контролировали около 80% города. Основные бои шли за центр Селидово.

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Город Селидово в ДНР, который ранее находился под контролем ВСУ, теперь полностью возвращен России. Организованной обороны украинских сил в городе больше нет, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «Организованной обороны противника в н.п. Селидово (ДНР) уже не существует. В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале. По словам военкора, несмотря на возвращение контроля над городом, ситуация остается напряженной. Продолжаются действия по устранению отдельных групп сопротивления, а также меры по обеспечению безопасности и стабилизации обстановки в регионе. Ранее волонтеры Народного фронта опубликовали видеоматериалы, на которых ВС РФ на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. На тот момент российские силы контролировали около 80% города. Основные бои шли за центр Селидово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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