Военкор рассказал о возращении Селидово России

Город Селидово в ДНР, который ранее находился под контролем ВСУ, теперь полностью возвращен России. Организованной обороны украинских сил в городе больше нет, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Организованной обороны противника в н.п. Селидово (ДНР) уже не существует. В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале.
По словам военкора, несмотря на возвращение контроля над городом, ситуация остается напряженной. Продолжаются действия по устранению отдельных групп сопротивления, а также меры по обеспечению безопасности и стабилизации обстановки в регионе.
Ранее волонтеры Народного фронта опубликовали видеоматериалы, на которых ВС РФ на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. На тот момент российские силы контролировали около 80% города. Основные бои шли за центр Селидово.
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