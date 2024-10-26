26 октября 2024
25 октября 2024

В Тюмени сократилось производство колбасы и свежего мяса

В Тюменской области на 5% снизилось производство свежего мяса и субпродуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, колбаса, вареная колбаса
Выработка колбасы сократилась на 2%, а мяса — на 5% Фото:

В Тюмени по итогам 2023 года сократилось производство колбасных изделий и свежего мяса. Об этом гласит отчет департамента агропромышленного комплекса региона, который есть в распоряжении агентства.

«За 2023 год было произведено колбасных изделий 9,9 тысяч тонн (2022 год — 10,1 тысяч тонн). Объем производства свежего мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы — 85,2 тысяч тонн (в 2022 году — 89,2 тысяч тонн)», — говорится в отчете.

В департаменте агентству пояснили, что при этом увеличилась выработка мясных полуфабрикатов — с 59,5 тысяч до 65,5 тысяч тонн. Специалисты пояснили, что перераспределение производства зависит от множества факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет спрос.

Также эксперты департамента сообщили URA.RU, что около 40% мясной продукции, производимой в регионе, реализуется в других субъектах РФ. Традиционно это ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область. Ранее URA.RU рассказало, почему в регионе не хватает говядины собственного производства.

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В Тюмени по итогам 2023 года сократилось производство колбасных изделий и свежего мяса. Об этом гласит отчет департамента агропромышленного комплекса региона, который есть в распоряжении агентства. «За 2023 год было произведено колбасных изделий 9,9 тысяч тонн (2022 год — 10,1 тысяч тонн). Объем производства свежего мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы — 85,2 тысяч тонн (в 2022 году — 89,2 тысяч тонн)», — говорится в отчете. В департаменте агентству пояснили, что при этом увеличилась выработка мясных полуфабрикатов — с 59,5 тысяч до 65,5 тысяч тонн. Специалисты пояснили, что перераспределение производства зависит от множества факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет спрос. Также эксперты департамента сообщили URA.RU, что около 40% мясной продукции, производимой в регионе, реализуется в других субъектах РФ. Традиционно это ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область. Ранее URA.RU рассказало, почему в регионе не хватает говядины собственного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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