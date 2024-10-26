В Тюмени сократилось производство колбасы и свежего мяса

В Тюменской области на 5% снизилось производство свежего мяса и субпродуктов

27 октября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Выработка колбасы сократилась на 2%, а мяса — на 5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени по итогам 2023 года сократилось производство колбасных изделий и свежего мяса. Об этом гласит отчет департамента агропромышленного комплекса региона, который есть в распоряжении агентства. «За 2023 год было произведено колбасных изделий 9,9 тысяч тонн (2022 год — 10,1 тысяч тонн). Объем производства свежего мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы — 85,2 тысяч тонн (в 2022 году — 89,2 тысяч тонн)», — говорится в отчете. В департаменте агентству пояснили, что при этом увеличилась выработка мясных полуфабрикатов — с 59,5 тысяч до 65,5 тысяч тонн. Специалисты пояснили, что перераспределение производства зависит от множества факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет спрос. Также эксперты департамента сообщили URA.RU, что около 40% мясной продукции, производимой в регионе, реализуется в других субъектах РФ. Традиционно это ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область. Ранее URA.RU рассказало, почему в регионе не хватает говядины собственного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени по итогам 2023 года сократилось производство колбасных изделий и свежего мяса. Об этом гласит отчет департамента агропромышленного комплекса региона, который есть в распоряжении агентства. «За 2023 год было произведено колбасных изделий 9,9 тысяч тонн (2022 год — 10,1 тысяч тонн). Объем производства свежего мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы — 85,2 тысяч тонн (в 2022 году — 89,2 тысяч тонн)», — говорится в отчете. В департаменте агентству пояснили, что при этом увеличилась выработка мясных полуфабрикатов — с 59,5 тысяч до 65,5 тысяч тонн. Специалисты пояснили, что перераспределение производства зависит от множества факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет спрос. Также эксперты департамента сообщили URA.RU, что около 40% мясной продукции, производимой в регионе, реализуется в других субъектах РФ. Традиционно это ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область. Ранее URA.RU рассказало, почему в регионе не хватает говядины собственного производства.