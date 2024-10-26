26 октября 2024

В Челябинске жестко наказали мужчин, которые обирали доверчивых пенсионеров

В Челябинске мошенников осудили на 15 лет тюрьмы за обман пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске двух мошенникам назначили более 15 лет лишения свободы Фото:

В Курчатовском районном суде Челябинска вынесли приговор двум мужчинам, которые обвиняются в шести преступных эпизодах. Мошенникам, которые обзванивали пенсионеров и рассказывали о том, что их родственники находятся в беде, совокупно назначили 15 лет и шесть месяцев лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«По уголовному делу были задержаны ранее судимый 25-летний житель Челябинска, который выполнял роль курьера, а также его 29-летний подельник, вовлекавший в преступный бизнес других людей. Обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок восемь лет и семь лет шесть месяцев», — уточнили в областном правоохранительном главке.

Челябинцы обращались к пожилым людям по телефону, представляясь близкими родственниками, и просили срочную финансовую помощь для избежания уголовного преследования после совершенного ДТП. Вслед за этим убеждали жертв отдать деньги, чтобы покрыть якобы ущерб, забирая средства через курьеров. Часть денег делили между собой, а остальные отправляли на банковские карты других членов преступной группы.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в аварию.

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В Курчатовском районном суде Челябинска вынесли приговор двум мужчинам, которые обвиняются в шести преступных эпизодах. Мошенникам, которые обзванивали пенсионеров и рассказывали о том, что их родственники находятся в беде, совокупно назначили 15 лет и шесть месяцев лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «По уголовному делу были задержаны ранее судимый 25-летний житель Челябинска, который выполнял роль курьера, а также его 29-летний подельник, вовлекавший в преступный бизнес других людей. Обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на срок восемь лет и семь лет шесть месяцев», — уточнили в областном правоохранительном главке. Челябинцы обращались к пожилым людям по телефону, представляясь близкими родственниками, и просили срочную финансовую помощь для избежания уголовного преследования после совершенного ДТП. Вслед за этим убеждали жертв отдать деньги, чтобы покрыть якобы ущерб, забирая средства через курьеров. Часть денег делили между собой, а остальные отправляли на банковские карты других членов преступной группы. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в аварию.
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