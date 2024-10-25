25 октября 2024

В Челябинске школьник при помощи курьера похитил у пенсионерки миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги и банкомат. Москва
Подросток решил перевести похищенные деньги на банковские счета (архивное фото) Фото:

В Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в ДТП. Благодаря бдительности сотрудника службы доставки 15-летнего злоумышленника оперативно удалось вычислить. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«По словам потерпевшей, неизвестный позвонил ей и сообщил о несчастье, случившемся с ее внуком в ДТП. После чего она передала деньги курьеру», — сообщили в областном правоохранительном главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен курьер, который передал деньги вызвавшему его клиенту. Сотрудник сервиса доставки проявил бдительность и сфотографировал молодого человека. Полиция быстро установила личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 15-летний подросток, который, в свою очередь, сообщил, что нашел подработку в интернете, где требовалось забрать деньги и через банкомат перевести их на определенные счета. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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В Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в ДТП. Благодаря бдительности сотрудника службы доставки 15-летнего злоумышленника оперативно удалось вычислить. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «По словам потерпевшей, неизвестный позвонил ей и сообщил о несчастье, случившемся с ее внуком в ДТП. После чего она передала деньги курьеру», — сообщили в областном правоохранительном главке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен курьер, который передал деньги вызвавшему его клиенту. Сотрудник сервиса доставки проявил бдительность и сфотографировал молодого человека. Полиция быстро установила личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 15-летний подросток, который, в свою очередь, сообщил, что нашел подработку в интернете, где требовалось забрать деньги и через банкомат перевести их на определенные счета. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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