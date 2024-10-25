В Челябинске школьник при помощи курьера похитил у пенсионерки миллион рублей

В Челябинске школьник похитил у 85-летней пенсионерки один миллион рублей. Пожилая женщина передала деньги курьеру, думая, что помогает своему внуку, попавшему в ДТП. Благодаря бдительности сотрудника службы доставки 15-летнего злоумышленника оперативно удалось вычислить. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
«По словам потерпевшей, неизвестный позвонил ей и сообщил о несчастье, случившемся с ее внуком в ДТП. После чего она передала деньги курьеру», — сообщили в областном правоохранительном главке.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен курьер, который передал деньги вызвавшему его клиенту. Сотрудник сервиса доставки проявил бдительность и сфотографировал молодого человека. Полиция быстро установила личность и местонахождение подозреваемого — им оказался 15-летний подросток, который, в свою очередь, сообщил, что нашел подработку в интернете, где требовалось забрать деньги и через банкомат перевести их на определенные счета. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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