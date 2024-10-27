Результаты UFC 308: бой Топурия — Холлоуэй и сломанная челюсть Чимаевым

В Абу-Даби (ОАЭ) вечером 26 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 308. В рамках турнира прошел главный поединок за чемпионский титул, в котором Илия Топурия сразился с Максом Холлоуэем. А Хамзат Чимаев сломал челюсть противнику Роберту Уиттакеру. О результатах боя — в материале URA.RU.
Результаты поединка Топурия — Холлоуэй
Боец с грузинскими корнями Илия Топурия на UFC 308 представлял Испанию. Он одержал победу над американским спортсменом Максом Холлоуэем. Состязание завершилось нокаутом в третьем раунде. 27-летний Топурия продолжил серию побед. На его счету их теперь 16. У спортсмена нет ни одного поражения в смешанных единоборствах. В то время, как Холлоуэй потерпел уже восьмое поражение в карьере. Однако у американца числится 26 побед.
Ход боя Топурия — Холлоуэй
В заявлении перед боем Илия Топурия выразил желание начать бой с Холлоуэем в центре ринга. Однако соперник отказался от этого предложения. Зрители поддерживали Топурию, который сначала продемонстрировал активность в стойке, а затем перенес борьбу с Холлоуэем вниз. Илия не смог сохранить свое преимущество, американец вернулся в стойку. Было заметно, что Топурия был настроен на нокаутирующий удар, а Макс предпочитал работать на количество точных попаданий.
В ходе второго раунда напряжение боя только усилилось. Испанский боец продемонстрировал большую опасность для своего оппонента. В третьем раунде Илия вызвал взрыв эмоций у зрителей: сначала он потряс Макса, а затем добил его до остановки боя судьей. Это поражение стало первым нокаутом в длинной карьере Холлоуэя.
Результаты других боев UFC 308
Россиянин Ринат Фахретдинов первым вышел на ринг. Его противником стал Карлос Леал Миранда. Победу одержал российский боксер.
На турнире выступил Абусупьян Магомедов. Ему противостоял бразилец Брунно Феррейра. Абус победил досрочно в третьем раунде.
На ринг вышел россиян Шарабутдин Магомедов. Ему противостоял представитель Армении Армен Петросян. Во втором раунде Шара одержал победу.
Следующим свой поединок провел Магомед Анкалаев. Его соперник — Александар Ракич. Россиянин победил.
Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Они должны были сойтись раньше, но тогда Борз был вынужден сняться из-за травмы. На UFC 308 Чимаев победил в первом раунде. Он вынудил соперника сдаться.
Чимаев сломал сопернику челюсть
Во время турнира UFC 308 Хамзат Чимаев сломал челюсть противнику — Роберту Уиттакеру. Первому потребовалось всего 14 секунд от начала поединка, чтобы успешно пройти Уиттакеру в ноги. Как только выдался случай, Хамзат сделал болевой прием сопернику.
«Конечно, я не думал ломать ему челюсть. Это очень быстро случилось. У него что-то кликнуло там, в челюсти. Я даже не понял, думал, я ему шею беру, а оказывается, у ему челюсть взял», — рассказал Хамзат Чимаев, его слова передает Sports24.
Агрессивный стиль Чимаева уже давно стал его визитной карточкой. Он демонстрирует высокий уровень мастерства.
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