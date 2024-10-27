Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская начнет проверку в отношении рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и его бывшей супруги Айзы (Айза-Лилуна Ай) после появления информации о возможном ненадлежащем исполнении ими родительских обязательств. Проверка была инициирована после скандала, связанного с наркотиками.
«Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками. <...> уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве проверит, как Айза и Гуф выполняют свои родительские права», — пишет telegram-канал Shot.
Айза и Гуф воспитывают 14-летнего сына Сэма, который в основном живет с мамой. Помимо него, женщина также занимается воспитанием восьмилетнего Элвиса от других отношений.
По информации источника, Айза недавно опубликовала видео, где она проверяла кошелек своего ребенка на наличие следов наркотиков, что вызвало обеспокоенность у омбудсмена. В ходе проверки будет установлено, насколько эффективно родители выполняют свои обязанности и обеспечивают безопасную среду для своих детей.
Ранее рэпер Гуф стал участником конфликта в одном из банных комплексов города Апрелевка в Московской области. Артист отказался оплачивать услуги заведения, где он проводил время в компании друзей. В ходе возникшей ссоры Гуф нанес телесные повреждения мужчине, который оказался сотрудником полиции. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
В связи с этим инцидентом против рэпера было возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия. Кроме того, в отношении Гуфа проводится проверка на предмет хранения и употребления наркотических средств. Позже артист принес свои извинения за пьяную выходу на странице в соцсети.
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