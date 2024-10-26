26 октября 2024
25 октября 2024

Под Курганом выставлен на продажу коттедж за 80 миллионов: URA.RU сравнило его с аналогичными тюменскими. Фото

Под Курганом и Тюменью продают коттеджи за 80 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Элитный особняк продают в Кургане
Элитный особняк продают в Кургане Фото:

В Кетовском округе рядом с Курганом продается коттедж за 80 миллионов рублей. В настоящее время это самый дорогой дом, который предлагается на рынке загородной недвижимости в регионе. В нем есть сауна и бассейн, выполнен дизайнерский ремонт. URA.RU сравнило его с аналогичными тюменскими коттеджами, выставленными на продажу за те же деньги на сайте объявлений по продаже домов.

Курганский коттедж, где поработали дизайнеры

В деревне Костоусово под Курганом выставлен на продажу особняк площадью 250 квадратных метров. В нем есть электричество, газ, отопление, канализация, Wi-Fi. К дому проложена асфальтированная дорога, отмечается в объявлении. Хозяева обустроили в коттедже бильярдную комнату, спортзал, бассейн, сауну, гаражи.

В семи комнатах дизайнеры предусмотрели все необходимое для жизни состоятельных людей в загородных условиях. Стены в доме сделаны из бруса, год постройки — 2013. За все эту шикарную недвижимость владельцы просят 80 миллионов рублей.

Тюменские коттеджи, которые продаются по цене как в Кургане

В поселке Андреевский Тюменской области продается коттедж, площадь которого в два раза больше, чем у курганского дома. Особняк площадью 526 квадратных метров состоит из шести комнат. В нем есть гараж, спортзал, богатая обстановка и дизайнерский подход к оформлению помещений. Рядом с домом находится живописный водоем, где плавают лебеди. За недвижимость просят также 80 млн рублей. 

Следующий коттедж выставлен на продажу в Тюмени в микрорайоне Тараскуль. Пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров построен из кирпича. В нем есть каминная комната, спортплощадка, гаражи. Мебель в комнатах дорогая и красивая. Недвижимость построена по проекту, который несет на себе отпечаток классического архитектурного стиля. Дом хозяева предлагают купить за 80 млн рублей.

Третий особняк продается в деревне Малиновка Тюменской области. Шестикомнатный коттедж площадью 186 квадратных метров построен из бревен. В доме есть баня и сауна, гаражи, теплицы и хозпостройки. Особняк также расположен в живописной местности. Цена недвижимости — 80 млн рублей. 

Почему загородная недвижимость пользуется спросом

Загородную недвижимость в Курганской и Тюменской областях продолжают покупать, хотя цены на нее порой достигают заоблачных вершин. Конечно, здесь речь идет не о супер дорогих особняках, а домах попроще. Хотя, все элитную недвижимость, перечисленную выше, можно приобрести в ипотеку. Возможность покупки домов, используя заемные средства — это фактор, который стимулирует спрос. Кроме того, жизнь за городом дает возможность домовладельцам наслаждаться чистым воздухом и красотой природы.

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В Кетовском округе рядом с Курганом продается коттедж за 80 миллионов рублей. В настоящее время это самый дорогой дом, который предлагается на рынке загородной недвижимости в регионе. В нем есть сауна и бассейн, выполнен дизайнерский ремонт. URA.RU сравнило его с аналогичными тюменскими коттеджами, выставленными на продажу за те же деньги на сайте объявлений по продаже домов. Курганский коттедж, где поработали дизайнеры В деревне Костоусово под Курганом выставлен на продажу особняк площадью 250 квадратных метров. В нем есть электричество, газ, отопление, канализация, Wi-Fi. К дому проложена асфальтированная дорога, отмечается в объявлении. Хозяева обустроили в коттедже бильярдную комнату, спортзал, бассейн, сауну, гаражи. В семи комнатах дизайнеры предусмотрели все необходимое для жизни состоятельных людей в загородных условиях. Стены в доме сделаны из бруса, год постройки — 2013. За все эту шикарную недвижимость владельцы просят 80 миллионов рублей. Тюменские коттеджи, которые продаются по цене как в Кургане В поселке Андреевский Тюменской области продается коттедж, площадь которого в два раза больше, чем у курганского дома. Особняк площадью 526 квадратных метров состоит из шести комнат. В нем есть гараж, спортзал, богатая обстановка и дизайнерский подход к оформлению помещений. Рядом с домом находится живописный водоем, где плавают лебеди. За недвижимость просят также 80 млн рублей.  Следующий коттедж выставлен на продажу в Тюмени в микрорайоне Тараскуль. Пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров построен из кирпича. В нем есть каминная комната, спортплощадка, гаражи. Мебель в комнатах дорогая и красивая. Недвижимость построена по проекту, который несет на себе отпечаток классического архитектурного стиля. Дом хозяева предлагают купить за 80 млн рублей. Третий особняк продается в деревне Малиновка Тюменской области. Шестикомнатный коттедж площадью 186 квадратных метров построен из бревен. В доме есть баня и сауна, гаражи, теплицы и хозпостройки. Особняк также расположен в живописной местности. Цена недвижимости — 80 млн рублей.  Почему загородная недвижимость пользуется спросом Загородную недвижимость в Курганской и Тюменской областях продолжают покупать, хотя цены на нее порой достигают заоблачных вершин. Конечно, здесь речь идет не о супер дорогих особняках, а домах попроще. Хотя, все элитную недвижимость, перечисленную выше, можно приобрести в ипотеку. Возможность покупки домов, используя заемные средства — это фактор, который стимулирует спрос. Кроме того, жизнь за городом дает возможность домовладельцам наслаждаться чистым воздухом и красотой природы.
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