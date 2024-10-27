«Известия» узнали, как заключенным удалось сбежать из колонии в Липецкой области

Заключенные, которые сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области, вырыли подкоп самодельными лопатами и вышли к территории бетонного завода. Таким образом они обошли несколько видов высоких заборов, колючую проволоку и кирпичное ограждение.
«Сбежавшие из липецкой колонии заключенные вырыли подкоп с помощью самодельных лопат и сначала вышли к территории бетонного завода», — сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Там добавили, что заключенные срезали светоотражающие ленты со своей формы, чтобы быть незаметнее. Также они передвигались на транспорте.
По данным издания, что подкоп заметили спустя 15 минут после побега. Заключенные сбежали, несмотря на несколько видов высоких заборов, колючую проволоку и кирпичное ограждение, отметили в издании.
Ранее в Липецкой области шесть заключенных сбежали из ИК-2. Двоих из них уже удалось задержать в Тамбовской области. Еще двоих нашли в Липецкой. По данным СМИ, длина подкопа, через который выбрались заключенные, могла составлять 65 метров, сообщает «Национальная служба новостей».
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