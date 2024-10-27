В Тель-Авиве грузовик влетел в толпу людей, полиция не исключает теракт

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, конструктивизм, баухаус, архитектура израиля, тель-авив
В Израиле грузовик въехал в толпу людей Фото:

Грузовой автомобиль влетел в остановку недалеко от Тель-Авива в Израиле. 16 человек ранены. В этом районе находится штаб Моссада.

«Полиция подозревает, что наезд грузовика на пешеходов в районе Глилот был терактом», — сообщает издание Times of Israel. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

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Грузовой автомобиль влетел в остановку недалеко от Тель-Авива в Израиле. 16 человек ранены. В этом районе находится штаб Моссада. «Полиция подозревает, что наезд грузовика на пешеходов в районе Глилот был терактом», — сообщает издание Times of Israel. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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