В Тель-Авиве грузовик влетел в толпу людей, полиция не исключает теракт

В Израиле грузовик въехал в толпу людей
Грузовой автомобиль влетел в остановку недалеко от Тель-Авива в Израиле. 16 человек ранены. В этом районе находится штаб Моссада.
«Полиция подозревает, что наезд грузовика на пешеходов в районе Глилот был терактом», — сообщает издание Times of Israel. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
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