Происшествия В Тель-Авиве грузовик влетел в толпу людей, полиция не исключает теракт 27 октября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 + В Израиле грузовик въехал в толпу людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Грузовой автомобиль влетел в остановку недалеко от Тель-Авива в Израиле. 16 человек ранены. В этом районе находится штаб Моссада. «Полиция подозревает, что наезд грузовика на пешеходов в районе Глилот был терактом», — сообщает издание Times of Israel. Все пострадавшие были доставлены в больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Грузовой автомобиль влетел в остановку недалеко от Тель-Авива в Израиле. 16 человек ранены. В этом районе находится штаб Моссада. «Полиция подозревает, что наезд грузовика на пешеходов в районе Глилот был терактом», — сообщает издание Times of Israel. Все пострадавшие были доставлены в больницы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям