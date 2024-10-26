Челябинцы посвятили песню таксистке из города Коркино Елене Сарафоновой (Манжосовой), которая погибла от ножевых ранений 24 октября. В память об убитой девушке ее подруга Анна Купырина написала стихи, а музыкант и композитор Валерий Межевич сочинил песню. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
«Написала стихи. Уже вечером Валерий Межевич из родного Коркино, который всколыхнула эта трагедия, прислал песню», — написала Анна Купырина в социальной сети «ВКонтакте».
Автор стихов уточнила, что с Еленой Сарафановой она участвовала в городском детском поэтическом конкурсе. Анна Купырина отметила, что у подруги были очень сильные, взрослые и глубокие для ее возраста стихи.
Как сообщило URA.RU ранее, 26 октября в Коркино состоялись похороны Елены Манжосовой. На кладбище пришли не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы.
Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей.
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