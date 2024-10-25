В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы.
«Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU.
На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой).
Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье.
Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей.
Тело погибшей вывезли, чтобы каждый смог попрощаться
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В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы. «Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU. На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой). Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей.