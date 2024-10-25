25 октября 2024

В челябинском Коркино похоронили погибшую таксистку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Елены Манжосовой, Коркино
В кладбище в Коркино похоронили погибшую 40-летнюю таксистку Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы.

Новость по теме
В челябинском Коркино прощаются с убитой таксисткой. Фото, видео

«Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU.

На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой).

Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье.

Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей.

Похороны Елены Манжосовой, Коркино
Тело погибшей вывезли, чтобы каждый смог попрощаться
Фото:

Похороны Елены Манжосовой, Коркино
После церемонии прощания люди переместились на кладбище
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы. «Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU. На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой). Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...