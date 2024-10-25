Общество В челябинском Коркино похоронили погибшую таксистку. Фото 26 октября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + В кладбище в Коркино похоронили погибшую 40-летнюю таксистку Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы. Новость по теме В челябинском Коркино прощаются с убитой таксисткой. Фото, видео «Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU. На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой). Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей. Тело погибшей вывезли, чтобы каждый смог попрощаться Фото: Анна Журавлева © URA.RU После церемонии прощания люди переместились на кладбище Фото: Анна Журавлева © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Коркино Челябинской области завершились похороны убитой 24 октября 40-летней таксистки. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, люди собрались у могилы Елены Манжосовой на городском кладбище. Это не только родственники погибшей, но и многие сочувствующие ее семье челябинцы. «Хоронят жестоко убитую Елену Манжосову на Коркинском кладбище. В толпе местные жители говорят о том, что убийца таксистки заслуживает только высшей меры наказания», — уточнил корреспондент URA.RU. На кладбище приехал бывший муж погибшей, он плачет. На похоронах присутствует и один из сыновей Елены Манжосовой (Сарафановой). Как сообщало URA.RU ранее, на похороны убитой в Коркино таксистки прибыл губернатор Алексей Текслер. Он выразил поддержку ее семье. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября в поселке Тимофеевка. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних цыган. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям