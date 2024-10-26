Бастрыкин потребовал предоставить доклад о пулевом ранении школьника в Пермском крае

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств ранения школьника в Пермском крае. 15-летний школьник получил пулю в голову из пневматической винтовки во время занятий.
«Следствием установлено, что в дневное время 16 октября 2024 года в спортивном зале школы, расположенной в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края, в ходе проведения учебных стрельб из пневматического оружия учащийся школы 2009 года рождения получил проникающее пулевое ранение головы, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сообщается в официальный telegram-канал СК РФ.
Подростка прооперировали, достали осколки раздробленной кости. Пулю извлечь не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы. Проводятся судебные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
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