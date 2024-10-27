112: самолет совершил жесткую посадку под Ставрополем

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В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает telegram-канал «112». О пострадавших не сообщается.

«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае», — пишет «112». Уточняется, что на борту находилось пять человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

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В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает telegram-канал «112». О пострадавших не сообщается. «Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае», — пишет «112». Уточняется, что на борту находилось пять человек. Об их состоянии пока ничего не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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