112: самолет совершил жесткую посадку под Ставрополем

Информации о пострадавших пока нет
В Ставропольском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает telegram-канал «112». О пострадавших не сообщается.
«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае», — пишет «112». Уточняется, что на борту находилось пять человек. Об их состоянии пока ничего не известно.
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