Daily Mirror: на Шри-Ланке задержали пару из России

На Шри-Ланке полиция округа Канди арестовала пару из России за незаконное пребывание в стране. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
«Туристическая полиция Канди арестовала российскую пару за нарушение иммиграционного законодательства и пребывание в стране без визы», — пишет газета. Сообщается, что пара была арестована в районе Хантана вечером 26 октября. Россияне были переданы полиции округа Канди для дальнейшего расследования.
Ранее Шри-Ланка разрешила безвизовый въезд для граждан России с 1 октября. В числе государств, получивших право на безвизовый въезд, также несколько стран ЕС, Белоруссия, Казахстан, США и другие. Кроме того, посольство России в Шри-Ланке предупредило россиян о массовых проверках документов иностранных граждан и призвало проверить сроки действия виз и разрешений на работу, пишет «Газета Кемерова».
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