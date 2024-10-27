ВСУ убили группу беженцев в Часовом Яре

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ВСУ дроном убили около Часова Яра беженцев
ВСУ дроном убили около Часова Яра беженцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Часовом Яре украинские военные убили группу мирных жителей, пытавшихся передвигаться в сторону Российской Федерации. В результате нападения погибли как минимум шесть человек.

«Минимум шесть человек погибли на окраине Часова Яра, когда пытались выйти на территорию РФ», — сказал ТАСС военнослужащий Южной группировки войск. Отмечается, что сначала ВСУ атаковали людей из минометов и артиллерии, загнав в укрытие, а после ударили по ним при помощи FPV-дронов.

Беженцев пытались вывести бойцы Южной группировки войск при помощи рации. Ее людям сбросили с квадрокоптера. После того как беженцы попали в укрытие, солдаты ВС РФ начали сбрасывать им провиант с беспилотника. 

После удара FPV-дрона ВСУ на связь с военными вышел только один человек. Остальные погибли.

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В Часовом Яре украинские военные убили группу мирных жителей, пытавшихся передвигаться в сторону Российской Федерации. В результате нападения погибли как минимум шесть человек. «Минимум шесть человек погибли на окраине Часова Яра, когда пытались выйти на территорию РФ», — сказал ТАСС военнослужащий Южной группировки войск. Отмечается, что сначала ВСУ атаковали людей из минометов и артиллерии, загнав в укрытие, а после ударили по ним при помощи FPV-дронов. Беженцев пытались вывести бойцы Южной группировки войск при помощи рации. Ее людям сбросили с квадрокоптера. После того как беженцы попали в укрытие, солдаты ВС РФ начали сбрасывать им провиант с беспилотника.  После удара FPV-дрона ВСУ на связь с военными вышел только один человек. Остальные погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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