Гражданин США, который работал на российскую сторону, был эвакуирован из населенного пункта Богоявленка, находящегося поблизости от Угледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.
«Российские спецслужбы <…> провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении», — заявили в telegram-канале штаба. Там отметили, что жизни спасенного ничего не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос о предоставлении политического убежища.
Как уточнили в штабе, Кеннет М. (имя изменено) находился в зоне СВО на протяжении двух лет и предоставлял России важную разведывательную информацию. Эти данные помогали проводить точные удары по противнику, что снизило ущерб гражданской инфраструктуре и защитило мирное население.
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