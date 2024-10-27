Гражданина США, работавшего на РФ, спасли из-под Угледара

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Гражданин США провел в зоне СВО два года
Гражданин США провел в зоне СВО два года Фото:

Гражданин США, который работал на российскую сторону, был эвакуирован из населенного пункта Богоявленка, находящегося поблизости от Угледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

«Российские спецслужбы <…> провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении», — заявили в telegram-канале штаба. Там отметили, что жизни спасенного ничего не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос о предоставлении политического убежища.

Как уточнили в штабе, Кеннет М. (имя изменено) находился в зоне СВО на протяжении двух лет и предоставлял России важную разведывательную информацию. Эти данные помогали проводить точные удары по противнику, что снизило ущерб гражданской инфраструктуре и защитило мирное население.

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Гражданин США, который работал на российскую сторону, был эвакуирован из населенного пункта Богоявленка, находящегося поблизости от Угледара. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. «Российские спецслужбы <…> провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении», — заявили в telegram-канале штаба. Там отметили, что жизни спасенного ничего не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос о предоставлении политического убежища. Как уточнили в штабе, Кеннет М. (имя изменено) находился в зоне СВО на протяжении двух лет и предоставлял России важную разведывательную информацию. Эти данные помогали проводить точные удары по противнику, что снизило ущерб гражданской инфраструктуре и защитило мирное население.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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