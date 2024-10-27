Кандидат в вице-президенты США Вэнс не рискнул назвать Путина врагом

Сенатор от Огайо Джей-Ди Вэнс во время интервью программе «Meet the Press» на канале NBC News заявил, что не считает президента России Владимира Путина врагом, а видит его скорее как противника и конкурента. Вэнс подчеркнул, что дипломатические отношения должны быть гибкими и учитывать реальные политические обстоятельства.
«Я думаю, что он явный противник. Он конкурент <...> Но я думаю, что мы также должны быть умными в дипломатии», — сказал Вэнс в эфире программы на NBC News. Он добавил, что если человек не нравится, это не означает, что нельзя время от времени вступать с ним в беседу.
Вэнс является кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии и ближайшим из соратников экс-главы США и нынешнего претендента на пост американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что мужчина скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.
Ранее Вэнс официально выдвинул свою кандидатуру на должность вице-президента США. Выдвижение произошло от Республиканской партии.
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