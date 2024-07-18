Противник поддержки Украины Вэнс баллотировался на пост вице-президента США. Видео

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На пост вице-президента США выдвинулся противник продолжения оказания помощи Украине со стороны Вашингтона
На пост вице-президента США выдвинулся противник продолжения оказания помощи Украине со стороны Вашингтона Фото:

Противник поддержки Украины Джеймс Дэвид Вэнс официально выдвинул свою кандидатуру на должность вице-президента США. Политика в качестве кандидата выдвинула Республиканская партия.

«Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США», — сообщает ТАСС. Там добавили, что выдвижение произошло от Республиканской партии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 июля назначил сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом на пост вице-президента. Евросоюз (ЕС) назвал это решение «катастрофой для Украины» из-за позиции Вэнса против военной поддержки Киева. Подробнее о биографии политика и реакциях на его назначение можно узнать в материале URA.RU.

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Противник поддержки Украины Джеймс Дэвид Вэнс официально выдвинул свою кандидатуру на должность вице-президента США. Политика в качестве кандидата выдвинула Республиканская партия. «Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США», — сообщает ТАСС. Там добавили, что выдвижение произошло от Республиканской партии. Кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 июля назначил сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом на пост вице-президента. Евросоюз (ЕС) назвал это решение «катастрофой для Украины» из-за позиции Вэнса против военной поддержки Киева. Подробнее о биографии политика и реакциях на его назначение можно узнать в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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