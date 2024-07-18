Противник поддержки Украины Джеймс Дэвид Вэнс официально выдвинул свою кандидатуру на должность вице-президента США. Политика в качестве кандидата выдвинула Республиканская партия.
«Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США», — сообщает ТАСС. Там добавили, что выдвижение произошло от Республиканской партии.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 июля назначил сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом на пост вице-президента. Евросоюз (ЕС) назвал это решение «катастрофой для Украины» из-за позиции Вэнса против военной поддержки Киева. Подробнее о биографии политика и реакциях на его назначение можно узнать в материале URA.RU.
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